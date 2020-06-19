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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
19 червня 2020, 12:28 4

З бюджету виділено 22 мільярди на ремонт доріг місцевого значення – Шмигаль

19 червня 2020, 12:28 4
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Міністерство інфраструктури розробляє окрему програму ремонту мостів в регіонах
Міністерство інфраструктури розробляє окрему програму ремонту мостів в регіонах
Фото: скріншот відео
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У 2020 році з державного бюджету на ремонт та реконструкцію доріг місцевого значення виділено 22 млрд грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду в парламенті, передає RegioNews.

Загалом зараз передбачено 22 млрд грн на ремонти, реконструкцію доріг місцевого значення. Ми також у міністерстві опрацьовуємо окремо програму ремонту мостів, у тому числі на дорогах місцевого значення", - сказав Шмигаль.

Він додав, що уряд зможе виділяти кошти під конкретні інфраструктурні проекти на місцях лише за наявності проектно-кошторисної документації на мости та дороги місцевого значення.

Нагадаємо, 18 червня Рада ухвалила зміни до бюджету і направила кошти із фонду по боротьбі проти COVID-19 на ремонт доріг.

Кабмін бюджет Деніс Шмигаль ремонт доріг
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