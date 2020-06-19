Степанов заявив, що проходити медогляди під час карантину необов'язково

Ініціатива спрямована на зниження ризиків зараження і передачі COVID-19

Ініціатива спрямована на зниження ризиків зараження і передачі COVID-19

Фото: flickr

На час дії карантину в Україні призупинена норма, що вимагає проходження медоглядів за професійними ознаками.

Про це під час брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, під час дії карантину була призупинена норма, яка вимагає проходження професійного медогляду.

Він додав, що це буде стосуватися певних категорій працівників, і зроблено для того, щоб знизити ризик інфікування і передачі коронавірусної інфекції.

На сьогодні в тих обов'язкових випадках, коли необхідно проходити медогляд, його проходити не потрібно. Ця норма призупинена", - сказав міністр.

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Нагадаємо, в Україні 19 червня зафіксовано 34 984 хворих коронавірусом, за останню добу виявили 921 інфікованого.

Міністерство охорони здоров’я ініціюватиме посилення контролю за дотриманням карантинних заходів через різке зростання кількості хворих COVID-19 в Україні.