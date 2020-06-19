МОЗ хоче посилити контроль за дотриманням правил карантину

За минулу добу Україна встановила черговий антирекорд за кількістю нових випадків COVID-19

За минулу добу Україна встановила черговий антирекорд за кількістю нових випадків COVID-19

Фото: flickr

Міністерство охорони здоров’я ініціюватиме посилення контролю за дотриманням карантинних заходів через різке зростання кількості хворих COVID-19 в Україні.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, в першу чергу мова йде про транспорт, у якому люди не одягають маски, а також про супермаркети, в яких не дотримуються соціальної дистанції.

Ми вважаємо, що повинні жорсткі обмеження вводитись в певних регіонах в умовах адаптивного карантину. Коли я кажу про жорсткі обмеження, я, насамперед, маю на увазі обмеження роботи тих чи інших закладів", — сказав Степанов.

Він додав, що МОЗ також виступає за обмеження роботи деяких закладів, наприклад, нічних клубів. На думку міністра, жорсткий контроль включатиме, зокрема, накладання штрафів на порушників карантинних обмежень.

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Нагадаємо, в Україні 19 червня зафіксовано 34 984 хворих коронавірусом, за останню добу виявили 921 інфікованого.