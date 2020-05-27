"Укрзалізниця" буде продавати квитки за 90 днів до дати відправлення
З 1 червня квитки на поїзди в Україні можна буде придбати за 90 днів до відправлення, а не 45-60, як було раніше.
Про це в Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає RegioNews.
За його словами, відбувається поступове відновлення руху залізничного транспорту, і вчора розпочався продаж квитків на перші напрямки по Україні.
З 1 червня можна придбати квитки одразу за 90 днів до дати відправлення, а не за 45-60, як було раніше. Так "Укрзалізниця" зможе гнучкіше реагувати на попит і завчасно призначати потяги на більш популярні дати і напрямки", - повідомив міністр.
За його словами, для пасажирів це буде додаткова зручність і можливість ефективніше планувати свої поїздки.
Нагадаємо, в рамках послаблення карантину в Україні відновить роботу залізничне сполучення. Продаж квитків буде доступна тільки на 50% місць у поїздах, а пасажирів зобов'яжуть бути в масках.
Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України прийняв рішення продовжити в Україні карантин, але з смягчениями - так званий "адаптивний карантин".
Крім того, Зеленський на брифінгу повідомив, що через місяць є ймовірність виходу зі всіх етапів карантину.
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