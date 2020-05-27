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27 травня 2020, 12:19 21

Українці вже можуть виїхати за кордон на авто, а літаком лише з 15 червня - Степанов

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27 травня 2020, 12:19 21
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Після повернення додому громадянам треба буде піти на двотижневу самоізоляцію
pixabay.com
Після повернення додому громадянам треба буде піти на двотижневу самоізоляцію

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зауважив, що українці можуть вільно виїжджати за кордон на авто, а міжнародне авіасполучення відновлюватимуть з 15 червня.

Про це він заявив на брифінгу, передає RegioNews.

Якщо у вас є бажання виїхати у Білорусь або у країну ЄС автомобільним транспортом, то ви можете це робити. На сьогодні не існує жодних обмежень. Якщо ми говоримо про авіасполучення, то, згідно з тим планом виходу з карантину, пом’якшення, який був затверджений урядом, воно відновлюється починаючи з 15 червня", - заявив Степанов.

Громадяни, які повертатимуться з-за кордону, все ще мають проходити двотижневу самоізоляцію.

Коли людина повертається в країну, то сьогодні, згідно зі встановленими нормами, вона повина піти на самоізоляцію, встановивши в себе додаток "Дія" і пробути в самоізоляції 14 днів", - додав Степанов.

Нагадаємо, в рамках послаблення карантину в Україні відновить роботу залізничне сполучення. Продаж квитків буде доступна тільки на 50% місць у поїздах, а пасажирів зобов'яжуть бути в масках.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України прийняв рішення продовжити в Україні карантин, але з смягчениями - так званий "адаптивний карантин".

Крім того, Зеленський на брифінгу повідомив, що через місяць є ймовірність виходу зі всіх етапів карантину.


Україна транспорт літак закордон Максим Степанов
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