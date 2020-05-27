Українці вже можуть виїхати за кордон на авто, а літаком лише з 15 червня - Степанов

Після повернення додому громадянам треба буде піти на двотижневу самоізоляцію

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Після повернення додому громадянам треба буде піти на двотижневу самоізоляцію

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зауважив, що українці можуть вільно виїжджати за кордон на авто, а міжнародне авіасполучення відновлюватимуть з 15 червня.

Про це він заявив на брифінгу, передає RegioNews.

Якщо у вас є бажання виїхати у Білорусь або у країну ЄС автомобільним транспортом, то ви можете це робити. На сьогодні не існує жодних обмежень. Якщо ми говоримо про авіасполучення, то, згідно з тим планом виходу з карантину, пом’якшення, який був затверджений урядом, воно відновлюється починаючи з 15 червня", - заявив Степанов.

Громадяни, які повертатимуться з-за кордону, все ще мають проходити двотижневу самоізоляцію.

Коли людина повертається в країну, то сьогодні, згідно зі встановленими нормами, вона повина піти на самоізоляцію, встановивши в себе додаток "Дія" і пробути в самоізоляції 14 днів", - додав Степанов.

Нагадаємо, в рамках послаблення карантину в Україні відновить роботу залізничне сполучення. Продаж квитків буде доступна тільки на 50% місць у поїздах, а пасажирів зобов'яжуть бути в масках.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України прийняв рішення продовжити в Україні карантин, але з смягчениями - так званий "адаптивний карантин".

Крім того, Зеленський на брифінгу повідомив, що через місяць є ймовірність виходу зі всіх етапів карантину.