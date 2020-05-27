"Укрзализныця" будет продавать билеты за 90 дней до даты отправления

На онлайн-ресурсах уже доступны билеты на 9 поездов

Фото: flickr

На онлайн-ресурсах уже доступны билеты на 9 поездов

С 1 июня билеты на поезда в Украине можно будет купить за 90 дней до отправления, а не 45-60, как было раньше.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает RegioNews.

По его словам, происходит постепенное восстановление движения железнодорожного транспорта, и вчера началась продажа билетов на первые направления по Украине.

С 1 июня можно приобрести билеты сразу за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше. Так "Укрзализныця" сможет более гибко реагировать на спрос и заранее назначать поезда на более популярные даты и направления", - сообщил министр.

По его словам, для пассажиров это будет дополнительное удобство и возможность эффективнее планировать свои поездки.

Напомним, в рамках ослабление карантина в Украине возобновит работу железнодорожное сообщение. Продажа билетов будет доступна только на 50% мест в поездах, а пассажиров зобов'свяжут быть в масках.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение продолжить в Украине карантин, но с смягчениями - так называемый "адаптивный карантин".

Кроме того, Зеленский на брифинге сообщил, что через месяц есть вероятность выхода из всех этапов карантина.