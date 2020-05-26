16:44  26 травня
День Києва будуть святкувати в онлайн-форматі
20:09  26 травня
У Рівненській області на місяць відклали запуск громадського транспорту
14:53  26 травня
Справа Шеремета: суму застави для Яни Дугарь зібрали за три години
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
26 травня 2020, 21:44 32

"Укрзалізниця" відновила продаж квитків на поїзди Інтерсіті

Читайте также
на русском языке
26 травня 2020, 21:44 32
Читайте также на русском языке
В Україні розпочинається поступове відновлення руху пасажирських поїздів
Фото: flickr
В Україні розпочинається поступове відновлення руху пасажирських поїздів

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 5 швидкісних поїздів Інтерсіті+, які відправляться в рейси з 1 червня.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.

Зокрема, продаж квитків відкрито на наступні поїзди:

№721/722 Київ-Харків
№726/725 Київ-Харків
№763/764 Київ-Одеса
№711/712 Київ-Костянтинівка
№740/739 Київ-Кривий Ріг.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №392 продаж квитків відкрито на 50% місць у зазначених поїздах. Квитки наразі можна придбати тільки онлайн. Продаж квитків через залізничні каси буде відновлено з 27 травня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

В "Укрзалізниці" наголошують, що пасажири у поїзди будуть допускати виключно в захисних масках, під час перевірки квитків будуть вимірювати температуру.

Крім того, буде забезпечена санітарна обробка вагонів перед та після кожного рейсу поїзда, стюарди будуть забезпечені засобами індивідуального захисту", - зазначили у відомстві.

Також пасажирів попередили, що мобільний додаток з продажу квитків не працюватиме, і закликали користуватись веб-версією системи продажу проїзних документів.

Нагадаємо, 25 травня в Україні відкрили метрополітен у Києві та Харкові. У Дніпрі відкриття підземки відкладається, оскільки до цих пір немає рішення міської комісії - її повинні отримати упродовж дня.


Укрзализныця квитки карантин Україна
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Зеленський затвердив річну програму співпраці України та НАТО
26 травня 2020, 21:13
У Рівненській області на місяць відклали запуск громадського транспорту
26 травня 2020, 20:09
На Буковині у розпал карантину відсвяткували весілля на сто людей
26 травня 2020, 18:52
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
26 травня 2020, 21:55
У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
24 травня 2020, 14:56
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
З'явилися подробиці вбивства нардепа Валерія Давиденко
23 травня 2020, 21:12
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Іван Галунга
Всі блоги »
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
Всі публікації »
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
Всі відео »
Хомко Володимир
Міський голова Рівного
Боговін Віталій
Кандидат на посаду Голови Запорізької обласної державної адміністрації
Атрошенко Владислав
Міський голова Чернігова
Всі досьє »