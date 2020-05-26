"Укрзалізниця" відновила продаж квитків на поїзди Інтерсіті
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 5 швидкісних поїздів Інтерсіті+, які відправляться в рейси з 1 червня.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.
Зокрема, продаж квитків відкрито на наступні поїзди:
№721/722 Київ-Харків
№726/725 Київ-Харків
№763/764 Київ-Одеса
№711/712 Київ-Костянтинівка
№740/739 Київ-Кривий Ріг.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №392 продаж квитків відкрито на 50% місць у зазначених поїздах. Квитки наразі можна придбати тільки онлайн. Продаж квитків через залізничні каси буде відновлено з 27 травня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
В "Укрзалізниці" наголошують, що пасажири у поїзди будуть допускати виключно в захисних масках, під час перевірки квитків будуть вимірювати температуру.
Крім того, буде забезпечена санітарна обробка вагонів перед та після кожного рейсу поїзда, стюарди будуть забезпечені засобами індивідуального захисту", - зазначили у відомстві.
Також пасажирів попередили, що мобільний додаток з продажу квитків не працюватиме, і закликали користуватись веб-версією системи продажу проїзних документів.
Нагадаємо, 25 травня в Україні відкрили метрополітен у Києві та Харкові. У Дніпрі відкриття підземки відкладається, оскільки до цих пір немає рішення міської комісії - її повинні отримати упродовж дня.
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