"Укрзалізниця" відновила продаж квитків на поїзди Інтерсіті

В Україні розпочинається поступове відновлення руху пасажирських поїздів

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В Україні розпочинається поступове відновлення руху пасажирських поїздів

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 5 швидкісних поїздів Інтерсіті+, які відправляться в рейси з 1 червня.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.

Зокрема, продаж квитків відкрито на наступні поїзди:

№721/722 Київ-Харків

№726/725 Київ-Харків

№763/764 Київ-Одеса

№711/712 Київ-Костянтинівка

№740/739 Київ-Кривий Ріг.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №392 продаж квитків відкрито на 50% місць у зазначених поїздах. Квитки наразі можна придбати тільки онлайн. Продаж квитків через залізничні каси буде відновлено з 27 травня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

В "Укрзалізниці" наголошують, що пасажири у поїзди будуть допускати виключно в захисних масках, під час перевірки квитків будуть вимірювати температуру.

Крім того, буде забезпечена санітарна обробка вагонів перед та після кожного рейсу поїзда, стюарди будуть забезпечені засобами індивідуального захисту", - зазначили у відомстві.

Також пасажирів попередили, що мобільний додаток з продажу квитків не працюватиме, і закликали користуватись веб-версією системи продажу проїзних документів.

Нагадаємо, 25 травня в Україні відкрили метрополітен у Києві та Харкові. У Дніпрі відкриття підземки відкладається, оскільки до цих пір немає рішення міської комісії - її повинні отримати упродовж дня.