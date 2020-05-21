Авіакомпанії продають квитки на рейси, які можуть не відбутися - Антимонопольний комітет
Антимонопольний комітет заявив про відповідальність авіаперевізників, які продають українцям квитки на міжнародні рейси не враховуючи можливості продовження карантину і не вказують спосіб повернення грошей
Антимонопольний комітет рекомендує авіаперевізникам утриматися від поширення інформації про можливості придбати квитки і здійснити переліт до завершення карантину.
Про це заявила прес-служба Антимонопольного комітету України, пише RegioNews.
Така інформація може ввести в оману споживачів, оскільки може бути сприйнята як гарантоване відновлення регулярного авіасполучення між Україною та іншими країнами, що не відповідає дійсності", - сказано в повідомленні.
В АМКУ зазначили, що авіаперевізники поширюють інформацію про можливості купівлі квитка на регулярні авіарейси сполученням між Україною та іншими країнами з 23 травня 2020 року, не вказуючи, що повітряне сполучення між Україною та іншими країнами може бути закрито на невизначений термін, у зв'язку з чим здійснення регулярного рейсу буде неможливим.
Крім цього, деякі авіаперевізники, за результатами скасування рейсів, пропонують споживачам на власних сайтах тільки дві опції зворотного зв'язку - "Змінити бронювання" і "Обміняти квиток на промокод". Відшкодування вартості перевезення у зв'язку зі скасуванням рейсів, форма зворотного зв'язку не передбачає.
Тому АМКУ рекомендує авіаперевізникам утриматися від поширення неповної інформації про регулярне авіасполучення між Україною та іншими країнами, у той час як офіційна інформація про це не підтверджена.
Також рекомендується надавати споживачам актуальну інформацію щодо регулярного рейсу, повні і доступні відомості про всіх варіантах обслуговування.
В АМКУ також назвали авіакомпанії, які поширювали неповну інформацію про можливі польотах:
- Wizz Аіг - відкрила бронювання квитків на рейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова з 23 травня 2020 року.
- "Міжнародні авіалінії України" - з 23 травня 2020 пропонувала забронювати квитки на значну кількість рейсів. Згідно онлайн-табло компанії були заплановані як міжнародні, так і внутрішні рейси.
- Czech Airlines - повідомила на своєму сайті про те, що з 24 травня 2020 відновить рейси до Києва (7 рейсів на тиждень), а з 25 травня 2020 - в Одесу (3 рейси на тиждень).
- Lufthansa - планувала частково відновити перевезення з України з 1 червня. Можна було забронювати квитки на рейси з Києва в Берлін і Франкфурт.
- Ryanair - пропонувала на червень бронювання лише до Німеччини та Литви.
- Swiss - планувала відкрити регулярні авіарейси з Цюріха до Києва з 21 червня 2020 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що МАУ закрила продаж квитків на міжнародні авіарейси до 1 липня
Авіакомпанія Ryanair має намір відновити 40% рейсів в липні.
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