Авіакомпанії продають квитки на рейси, які можуть не відбутися - Антимонопольний комітет

Авіакомпанії також не вказують, як будуть повертати гроші за такі перевезення

Авіакомпанії також не вказують, як будуть повертати гроші за такі перевезення

Антимонопольний комітет заявив про відповідальність авіаперевізників, які продають українцям квитки на міжнародні рейси не враховуючи можливості продовження карантину і не вказують спосіб повернення грошей

Антимонопольний комітет рекомендує авіаперевізникам утриматися від поширення інформації про можливості придбати квитки і здійснити переліт до завершення карантину.

Про це заявила прес-служба Антимонопольного комітету України, пише RegioNews.

Така інформація може ввести в оману споживачів, оскільки може бути сприйнята як гарантоване відновлення регулярного авіасполучення між Україною та іншими країнами, що не відповідає дійсності", - сказано в повідомленні.

В АМКУ зазначили, що авіаперевізники поширюють інформацію про можливості купівлі квитка на регулярні авіарейси сполученням між Україною та іншими країнами з 23 травня 2020 року, не вказуючи, що повітряне сполучення між Україною та іншими країнами може бути закрито на невизначений термін, у зв'язку з чим здійснення регулярного рейсу буде неможливим.

Крім цього, деякі авіаперевізники, за результатами скасування рейсів, пропонують споживачам на власних сайтах тільки дві опції зворотного зв'язку - "Змінити бронювання" і "Обміняти квиток на промокод". Відшкодування вартості перевезення у зв'язку зі скасуванням рейсів, форма зворотного зв'язку не передбачає.

Тому АМКУ рекомендує авіаперевізникам утриматися від поширення неповної інформації про регулярне авіасполучення між Україною та іншими країнами, у той час як офіційна інформація про це не підтверджена.

Також рекомендується надавати споживачам актуальну інформацію щодо регулярного рейсу, повні і доступні відомості про всіх варіантах обслуговування.

В АМКУ також назвали авіакомпанії, які поширювали неповну інформацію про можливі польотах:

- Wizz Аіг - відкрила бронювання квитків на рейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова з 23 травня 2020 року.

- "Міжнародні авіалінії України" - з 23 травня 2020 пропонувала забронювати квитки на значну кількість рейсів. Згідно онлайн-табло компанії були заплановані як міжнародні, так і внутрішні рейси.

- Czech Airlines - повідомила на своєму сайті про те, що з 24 травня 2020 відновить рейси до Києва (7 рейсів на тиждень), а з 25 травня 2020 - в Одесу (3 рейси на тиждень).

- Lufthansa - планувала частково відновити перевезення з України з 1 червня. Можна було забронювати квитки на рейси з Києва в Берлін і Франкфурт.

- Ryanair - пропонувала на червень бронювання лише до Німеччини та Литви.

- Swiss - планувала відкрити регулярні авіарейси з Цюріха до Києва з 21 червня 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що МАУ закрила продаж квитків на міжнародні авіарейси до 1 липня

Авіакомпанія Ryanair має намір відновити 40% рейсів в липні.