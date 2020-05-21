Авиакомпании продают билеты на рейсы, которые могут не состояться - Антимонопольный комитет
Антимонопольный комитет заявил об ответственности авиаперевозчиков, которые продают украинцам билеты на международные рейсы не учитывая возможности продления карантина и не указывают способ возврата денег
Антимонопольный комитет рекомендует авиаперевозчикам воздержаться от распространения информации о возможности приобрести билеты и совершить перелет до завершения карантина.
Об этом заявила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины, пишет RegioNews.
Такая информация может ввести в заблуждение потребителей, поскольку может быть воспринята как гарантированное восстановление регулярного авиасообщения между Украиной и другими странами, что не соответствует действительности", - сказано в сообщении.
В АМКУ отметили, что авиаперевозчики распространяют информацию о возможности покупки билета на регулярные авиарейсы сообщением между Украиной и другими странами с 23 мая 2020 года, не указывая, что воздушное сообщение между Украиной и другими странами может быть закрыто на неопределенный срок, в связи с чем осуществление регулярного рейса будет невозможным.
Кроме этого, некоторые авиаперевозчики, по результатам отмены рейсов, предлагают потребителям на собственных сайтах только две опции обратной связи - "Изменить бронирование" и "Обменять билет на промокод". Возмещение стоимости перевозки в связи с отменой рейсов, форма обратной связи не предусматривает.
Поэтому АМКУ рекомендует авиаперевозчикам воздержаться от распространения неполной информации о регулярном авиасообщении между Украиной и другими странами, в то время как официальная информация об этом не подтверждена.
Также рекомендуется предоставлять потребителям актуальную информацию относительно регулярного рейса, полные и доступные сведения обо всех вариантах обслуживания.
В АМКУ также назвали авиакомпании, которые распространяли неполную информацию о возможных полетах:
- Wizz Аir - открыла бронирование билетов на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова с 23 мая 2020 года.
- "Международные авиалинии Украины" - с 23 мая 2020 предлагала забронировать билеты на значительное количество рейсов. Согласно онлайн-табло компании были запланированы как международные, так и внутренние рейсы.
- Czech Airlines - сообщила на своем сайте о том, что с 24 мая 2020 возобновит рейсы в Киев (7 рейсов в неделю), а с 25 мая 2020 - в Одессу (3 рейса в неделю).
- Lufthansa - планировала частично восстановить перевозки из Украины с 1 июня. Можно было забронировать билеты рейсы из Киева в Берлин и Франкфурт.
- Ryanair - предлагала на июнь бронирования только в Германию и Литву.
- Swiss - планировала открыть регулярные авиарейсы из Цюриха в Киев с 21 июня 2020 года.
Напомним, ранее сообщалось о том, что МАУ закрыла продажу билетов на международные авиарейсы до 1 июля
Также авиакомпания Ryanair намерена восстановить 40% рейсов в июле.
- 18:26 21 мая В зоне ООС погиб военный, еще семеро ранены
- 18:16 21 мая Авиакомпании продают билеты на рейсы, которые могут не состояться - Антимонопольный комитет
- 17:52 21 мая Гео Лерос: Ермак является двигателем развала фракции "Слуга народа"
- 17:37 21 мая Криминальный авторитет Мультик покинул больницу в Николаеве
- 17:18 21 мая В Ровенской области не будут ослаблять карантин
- 16:54 21 мая Медики Полтавщины получат 49 новых карет "скорой" - председатель ОГА Синегубов
- 22:15 20 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:00 18 мая Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
- 13:26 14 мая Финансовый кризис: за четыре месяца мэр Черновцов получил более полумиллиона
- 12:00 19 мая "Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
- 13:19 17 мая Олег Ляшко во второй раз стал отцом
- 17:13 15 мая В ЦИК насчитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп