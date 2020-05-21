Авиакомпании продают билеты на рейсы, которые могут не состояться - Антимонопольный комитет

Авиакомпании также не указывают, как будут возвращать деньги за несостоявшиеся перевозки

Авиакомпании также не указывают, как будут возвращать деньги за несостоявшиеся перевозки

Антимонопольный комитет заявил об ответственности авиаперевозчиков, которые продают украинцам билеты на международные рейсы не учитывая возможности продления карантина и не указывают способ возврата денег

Антимонопольный комитет рекомендует авиаперевозчикам воздержаться от распространения информации о возможности приобрести билеты и совершить перелет до завершения карантина.

Об этом заявила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины, пишет RegioNews.

Такая информация может ввести в заблуждение потребителей, поскольку может быть воспринята как гарантированное восстановление регулярного авиасообщения между Украиной и другими странами, что не соответствует действительности", - сказано в сообщении.

В АМКУ отметили, что авиаперевозчики распространяют информацию о возможности покупки билета на регулярные авиарейсы сообщением между Украиной и другими странами с 23 мая 2020 года, не указывая, что воздушное сообщение между Украиной и другими странами может быть закрыто на неопределенный срок, в связи с чем осуществление регулярного рейса будет невозможным.

Кроме этого, некоторые авиаперевозчики, по результатам отмены рейсов, предлагают потребителям на собственных сайтах только две опции обратной связи - "Изменить бронирование" и "Обменять билет на промокод". Возмещение стоимости перевозки в связи с отменой рейсов, форма обратной связи не предусматривает.

Поэтому АМКУ рекомендует авиаперевозчикам воздержаться от распространения неполной информации о регулярном авиасообщении между Украиной и другими странами, в то время как официальная информация об этом не подтверждена.

Также рекомендуется предоставлять потребителям актуальную информацию относительно регулярного рейса, полные и доступные сведения обо всех вариантах обслуживания.

В АМКУ также назвали авиакомпании, которые распространяли неполную информацию о возможных полетах:

- Wizz Аir - открыла бронирование билетов на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова с 23 мая 2020 года.

- "Международные авиалинии Украины" - с 23 мая 2020 предлагала забронировать билеты на значительное количество рейсов. Согласно онлайн-табло компании были запланированы как международные, так и внутренние рейсы.

- Czech Airlines - сообщила на своем сайте о том, что с 24 мая 2020 возобновит рейсы в Киев (7 рейсов в неделю), а с 25 мая 2020 - в Одессу (3 рейса в неделю).

- Lufthansa - планировала частично восстановить перевозки из Украины с 1 июня. Можно было забронировать билеты рейсы из Киева в Берлин и Франкфурт.

- Ryanair - предлагала на июнь бронирования только в Германию и Литву.

- Swiss - планировала открыть регулярные авиарейсы из Цюриха в Киев с 21 июня 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что МАУ закрыла продажу билетов на международные авиарейсы до 1 июля

Также авиакомпания Ryanair намерена восстановить 40% рейсов в июле.