Коронавірус в Україні: за добу - 476 нових випадків COVID-19

За минулу добу зафіксовано 15 летальних випадків, серед них більшість мали супутні захворювання

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За минулу добу зафіксовано 15 летальних випадків, серед них більшість мали супутні захворювання

В Україні на ранок 21 травня зафіксовано 19 706 осіб що захворіли. З них 1405 дітей і 3833 медпрацівника. За минулу добу захворіло 476 особи.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України, передає RegioNews.

За минулу добу захворіли 476 осіб, з них 29 дітей і 76 медпрацівників. Були госпіталізовані 115 осіб. Зафіксовано 15 летальних випадків. Одужали 272 людини", - йдеться в повідомленні.

У цілому за час пандемії одужали 6 227 осіб, померли - 579.

Найбільше випадків зараження за останню добу зафіксовано в Рівненській області - 70, Київській області - 55, Чернівецькій - 46 та місті Київ - 65.

За минулу добу скоєно рекордну кількість досліджень методом ПЛР – 9 361.

Коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл. - 788 (425 одужали)

Волинська обл. - 698 (172 одужали)

Дніпропетровська обл. - 856 (121 одужав)

Донецька обл. - 138 (52 одужали)

Житомирська обл. - 589 (248 одужали)

Закарпатська обл. - 964 (224 одужали)

Запорізька обл. - 398 (213 одужали)

Івано-Франківська обл. - 1257 (562 одужали)

Київ р. - 2475 (315 одужали)

Київська обл. - 1316 (238 одужали)

Кіровоградська обл. - 455 (336 одужали)

Луганська обл. - 43 (33 одужали)

Львівська обл. - 1175 (234 одужали)

Миколаївська обл. - 274 (101 одужав)

Одеська обл. - 806 (99 одужали)

Полтавська обл. - 266 (213 одужали)

Рівненська обл. - 1287 (449 одужали)

Сумська обл. - 165 (102 одужали)

Тернопільська обл. - 1098 (678 одужали)

Харківська обл. - 851 (204 одужали)

Херсонська обл. - 173 (132 одужали)

Хмельницька обл. - 294 (80 одужали)

Черкаська обл. - 381 (225 одужали)

Чернівецька обл. - 2842 (730 одужали)

Чернігівська обл. - 117 (41 одужав).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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