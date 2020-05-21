Коронавірус в Україні: за добу - 476 нових випадків COVID-19
В Україні на ранок 21 травня зафіксовано 19 706 осіб що захворіли. З них 1405 дітей і 3833 медпрацівника. За минулу добу захворіло 476 особи.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України, передає RegioNews.
За минулу добу захворіли 476 осіб, з них 29 дітей і 76 медпрацівників. Були госпіталізовані 115 осіб. Зафіксовано 15 летальних випадків. Одужали 272 людини", - йдеться в повідомленні.
У цілому за час пандемії одужали 6 227 осіб, померли - 579.
Найбільше випадків зараження за останню добу зафіксовано в Рівненській області - 70, Київській області - 55, Чернівецькій - 46 та місті Київ - 65.
За минулу добу скоєно рекордну кількість досліджень методом ПЛР – 9 361.
Коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька обл. - 788 (425 одужали)
- Волинська обл. - 698 (172 одужали)
- Дніпропетровська обл. - 856 (121 одужав)
- Донецька обл. - 138 (52 одужали)
- Житомирська обл. - 589 (248 одужали)
- Закарпатська обл. - 964 (224 одужали)
- Запорізька обл. - 398 (213 одужали)
- Івано-Франківська обл. - 1257 (562 одужали)
- Київ р. - 2475 (315 одужали)
- Київська обл. - 1316 (238 одужали)
- Кіровоградська обл. - 455 (336 одужали)
- Луганська обл. - 43 (33 одужали)
- Львівська обл. - 1175 (234 одужали)
- Миколаївська обл. - 274 (101 одужав)
- Одеська обл. - 806 (99 одужали)
- Полтавська обл. - 266 (213 одужали)
- Рівненська обл. - 1287 (449 одужали)
- Сумська обл. - 165 (102 одужали)
- Тернопільська обл. - 1098 (678 одужали)
- Харківська обл. - 851 (204 одужали)
- Херсонська обл. - 173 (132 одужали)
- Хмельницька обл. - 294 (80 одужали)
- Черкаська обл. - 381 (225 одужали)
- Чернівецька обл. - 2842 (730 одужали)
- Чернігівська обл. - 117 (41 одужав).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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