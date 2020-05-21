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21 травня 2020, 09:41 7

Коронавірус в Україні: за добу - 476 нових випадків COVID-19

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21 травня 2020, 09:41 7
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За минулу добу зафіксовано 15 летальних випадків, серед них більшість мали супутні захворювання
pixabay.com
За минулу добу зафіксовано 15 летальних випадків, серед них більшість мали супутні захворювання

В Україні на ранок 21 травня зафіксовано 19 706 осіб що захворіли. З них 1405 дітей і 3833 медпрацівника. За минулу добу захворіло 476 особи.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України, передає RegioNews.

За минулу добу захворіли 476 осіб, з них 29 дітей і 76 медпрацівників. Були госпіталізовані 115 осіб. Зафіксовано 15 летальних випадків. Одужали 272 людини", - йдеться в повідомленні.

У цілому за час пандемії одужали 6 227 осіб, померли - 579.

Найбільше випадків зараження за останню добу зафіксовано в Рівненській області - 70, Київській області - 55, Чернівецькій - 46 та місті Київ - 65.

За минулу добу скоєно рекордну кількість досліджень методом ПЛР – 9 361.

Коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька обл. - 788 (425 одужали)
  • Волинська обл. - 698 (172 одужали)
  • Дніпропетровська обл. - 856 (121 одужав)
  • Донецька обл. - 138 (52 одужали)
  • Житомирська обл. - 589 (248 одужали)
  • Закарпатська обл. - 964 (224 одужали)
  • Запорізька обл. - 398 (213 одужали)
  • Івано-Франківська обл. - 1257 (562 одужали)
  • Київ р. - 2475 (315 одужали)
  • Київська обл. - 1316 (238 одужали)
  • Кіровоградська обл. - 455 (336 одужали)
  • Луганська обл. - 43 (33 одужали)
  • Львівська обл. - 1175 (234 одужали)
  • Миколаївська обл. - 274 (101 одужав)
  • Одеська обл. - 806 (99 одужали)
  • Полтавська обл. - 266 (213 одужали)
  • Рівненська обл. - 1287 (449 одужали)
  • Сумська обл. - 165 (102 одужали)
  • Тернопільська обл. - 1098 (678 одужали)
  • Харківська обл. - 851 (204 одужали)
  • Херсонська обл. - 173 (132 одужали)
  • Хмельницька обл. - 294 (80 одужали)
  • Черкаська обл. - 381 (225 одужали)
  • Чернівецька обл. - 2842 (730 одужали)
  • Чернігівська обл. - 117 (41 одужав).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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