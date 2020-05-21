У Рівненській області не будуть послаблювати карантин

Причиною став черговий антирекорд по захворюваності коронавірусом

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Причиною став черговий антирекорд по захворюваності коронавірусом

Рівненська область не буде послаблювати карантин з 22 травня разом із усією країною, так як минулої доби в регіоні зафіксували антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу.

Про це у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає RegioNews.

За його словами, минулої доби в області зафіксували 66 випадків COVID-19.

У зв'язку з продовженням карантину, обмеження, які діяли досі, залишаються. Якщо протягом 7 днів на території області буде зафіксовано не більше 150 випадків захворювання на коронавірус, обласна комісія ТЕБ та НС перегляне своє рішення", - повідомив Коваль.

Він також розповів, що спалах виявили у Здолбунівському будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів. Там діагностували коронавірусну інфекцію у 12 осіб – 6 працівників та 6 підопічних. Інтернат закрили для відвідувачів, усіх контактних осіб обстежують.

У зв’язку з цим інцидентом голова Рівненської ОДА доручив провести службове розслідування щодо спалаху інфекції в закладі. В області створюють комісію під керівництвом Управління охорони здоров’я.

Щоб запобігти поширенню вірусу, в закладі організують вахтовий метод роботи.

Нагадаємо, Чернівецька область не зможе дозволити ті пом'якшення, які будуть запроваджені по всій Україні 22 травня.