У Рівненській області не будуть послаблювати карантин
Рівненська область не буде послаблювати карантин з 22 травня разом із усією країною, так як минулої доби в регіоні зафіксували антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу.
Про це у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає RegioNews.
За його словами, минулої доби в області зафіксували 66 випадків COVID-19.
У зв'язку з продовженням карантину, обмеження, які діяли досі, залишаються. Якщо протягом 7 днів на території області буде зафіксовано не більше 150 випадків захворювання на коронавірус, обласна комісія ТЕБ та НС перегляне своє рішення", - повідомив Коваль.
Він також розповів, що спалах виявили у Здолбунівському будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів. Там діагностували коронавірусну інфекцію у 12 осіб – 6 працівників та 6 підопічних. Інтернат закрили для відвідувачів, усіх контактних осіб обстежують.
У зв’язку з цим інцидентом голова Рівненської ОДА доручив провести службове розслідування щодо спалаху інфекції в закладі. В області створюють комісію під керівництвом Управління охорони здоров’я.
Щоб запобігти поширенню вірусу, в закладі організують вахтовий метод роботи.
Нагадаємо, Чернівецька область не зможе дозволити ті пом'якшення, які будуть запроваджені по всій Україні 22 травня.
- 19:09 21 травня Зеленський підписав "антиколомойський" законопроект про банки
- 18:26 21 травня В зоні ООС загинув військовий, ще семеро поранені
- 18:16 21 травня Авіакомпанії продають квитки на рейси, які можуть не відбутися - Антимонопольний комітет
- 17:52 21 травня Гео Лерос: Єрмак є рушієм розвалу фракції "Слуга народу"
- 17:37 21 травня Кримінальний авторитет Мультик покинув лікарню в Миколаєві
- 17:18 21 травня У Рівненській області не будуть послаблювати карантин
- 22:15 20 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:00 18 травня Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
- 13:26 14 травня Фінансова криза: за чотири місяці мер Чернівців отримав понад пів мільйона
- 12:00 19 травня "Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
- 13:19 17 травня Олег Ляшко вдруге став батьком
- 17:13 15 травня У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп