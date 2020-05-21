09:41  21 травня
Коронавірус в Україні: за добу - 476 нових випадків COVID-19
09:06  21 травня
Стали відомі дати проведення ЗНО-2020
15:53  21 травня
Мер Черкас Бондаренко готує позов на Зеленського до суду
UA | RU
UA | RU
21 травня 2020, 12:39 14

У Мін'юсті з аукціону продали собаку, на черзі леви й ведмеді

Читайте также
на русском языке
21 травня 2020, 12:39 14
Читайте также на русском языке
Собаку продали на аукціоні за 500 гривень
pixabay.com
Собаку продали на аукціоні за 500 гривень

У жителя Ізмаїла за борги конфіскували вівчарку і продали на аукціоні арештованого майна СЕТАХ.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку аукціону.

На аукціоні за собаку боролися чотири претенденти. Але тільки один з них вніс гарантійний внесок 25 грн і автоматично став переможцем торгів.

Майно боржника, заарештували 8 квітня, собаку вилучили за рішенням суду за два тижні до проведення торгів. Вівчарку хотіли купити чотири учасника торгів, але тільки один з них вніс гарантійний внесок 25 грн і автоматично став переможцем торгів.

В Мін'юсті підтвердили, що в Україні за борги можуть забирати тварин.

Як правило мова йде про домашніх тварин, які мають вартість. Якщо тварина є домашнім улюбленцем, її за копійки (ціна лотів мізерна) власники викуповують назад (через родичів або близьких)", - повідомив глава Мін'юсту Денис Малюська.

Ще один "лот" з собакою запланований на торги 22 травня. Стартова ціна - 112,5 грн. Пес був конфіскований в рамках арешту майна боржника ще в жовтні минулого року.

За словами міністра, собака була конфіскована у її хазяїна за рішенням Краснолиманського міського суду з-за того, що покусала перехожих.

Тобто мова не йде про продаж за борги. Щиро сподіваюся, що у нових господарів їй буде краще", - заявив він.

Малюська додав, що незабаром на аукціоні може з'явитися лот з трьома левами (Річчі, Вітольд, Багіра) і п'ятьма ведмедями (Балу, Маша, Ганна, Потап і Тимоша).

Наголошується, що Мін'юст разом з нардепами обмірковують варіанти належного законодавчого врегулювання таких ситуацій.

Раніше повідомлялося, що на вечірку в одеський клуб прийшов відвідувач з живим левеням.


закон аукціон тварини продаж
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
20 травня 2020, 22:15
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
Фінансова криза: за чотири місяці мер Чернівців отримав понад пів мільйона
14 травня 2020, 13:26
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Олег Ляшко вдруге став батьком
17 травня 2020, 13:19
У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп
15 травня 2020, 17:13
Останні Популярні
Іван Галунга
Павло Федосенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
Всі відео »
Миколаєнко Володимир
Міський голова Херсона
Моргунов Сергій
Міський голова Вінниці
Філатов Борис
Міський голова Дніпра
Всі досьє »