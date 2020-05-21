У Мін'юсті з аукціону продали собаку, на черзі леви й ведмеді
У жителя Ізмаїла за борги конфіскували вівчарку і продали на аукціоні арештованого майна СЕТАХ.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку аукціону.
На аукціоні за собаку боролися чотири претенденти. Але тільки один з них вніс гарантійний внесок 25 грн і автоматично став переможцем торгів.
Майно боржника, заарештували 8 квітня, собаку вилучили за рішенням суду за два тижні до проведення торгів. Вівчарку хотіли купити чотири учасника торгів, але тільки один з них вніс гарантійний внесок 25 грн і автоматично став переможцем торгів.
В Мін'юсті підтвердили, що в Україні за борги можуть забирати тварин.
Як правило мова йде про домашніх тварин, які мають вартість. Якщо тварина є домашнім улюбленцем, її за копійки (ціна лотів мізерна) власники викуповують назад (через родичів або близьких)", - повідомив глава Мін'юсту Денис Малюська.
Ще один "лот" з собакою запланований на торги 22 травня. Стартова ціна - 112,5 грн. Пес був конфіскований в рамках арешту майна боржника ще в жовтні минулого року.
За словами міністра, собака була конфіскована у її хазяїна за рішенням Краснолиманського міського суду з-за того, що покусала перехожих.
Тобто мова не йде про продаж за борги. Щиро сподіваюся, що у нових господарів їй буде краще", - заявив він.
Малюська додав, що незабаром на аукціоні може з'явитися лот з трьома левами (Річчі, Вітольд, Багіра) і п'ятьма ведмедями (Балу, Маша, Ганна, Потап і Тимоша).
Наголошується, що Мін'юст разом з нардепами обмірковують варіанти належного законодавчого врегулювання таких ситуацій.
Раніше повідомлялося, що на вечірку в одеський клуб прийшов відвідувач з живим левеням.
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