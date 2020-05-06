Кабмін виділив 11 мільйонів для постраждалих від пожеж у Житомирській області
Кабінет міністрів України виділив 11,19 млн грн з резервного фонду для придбання житла мешканцям Житомирської області, які постраждали від масштабних лісових пожеж.
Про це стало відомо із трансляції засідання Уряду в середу, передає RegioNews.
Для постраждалих планують придбати 10 модульних житлових будинків загальною площею 668,2 кв. м.
Виділити Житомирській облдержадміністрації кошти з резервного фонду державного бюджету в сумі 11 мільйонів 192 тисячі гривень для придбання житла (модульних будівель) жителям, які потребують відселення з житлових будинків, зруйнованих в результаті пожежі 16 квітня на території Овруцького району", - йдеться в постанові.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що Уряд не залишить сам на сам з бідою людей, які втратили свої домівки.
За його словами, пожежі на території Лугинського та Олевського районів локалізовані, а люди зможуть отримати нове житло.
Крім того, Кабмін прийняв рішення про виділення з резервного фонду бюджету 45,3 млн грн на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з пожежами на території Житомирської області.
Нагадаємо, із початку року в екосистемі Україні виникло 23 тисячі пожеж - це у півтора рази більше, ніж минулого року
Станом на 1 травня всі осередки пожеж в Олевському, Лугинському та Овруцькому районах Житомирської області локалізовані, відкритого вогню немає.
- 19:29 06 травня В Україні відновили роботу більше половини продовольчих ринків
- 18:58 06 травня Кабмін виділив 11 мільйонів для постраждалих від пожеж у Житомирській області
- 18:24 06 травня Єрмак хоче перезавантажити переговори в Мінську і залучити до них переселенців
- 18:16 06 травня Грицьков більше не головний "патріот" Харківщини
- 17:42 06 травня Контррозвідка затримала агента ФСБ, який збирав дані про військові винаходи
- 17:35 06 травня Депутатку звинувачують у заниженні вартості оренди нерухомості у Львові
- 16:00 06 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:58 30 квітня У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
- 17:00 01 травня Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
- 16:47 02 травня Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції
- 09:00 29 квітня Ар'єргард Саакашвілі, або ціна образи Сергія Лещенко
- 12:08 03 травня Влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе