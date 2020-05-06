Кабмін виділив 11 мільйонів для постраждалих від пожеж у Житомирській області

Кошти спрямують на забезпечення людей новим житлом

Фото: ДСНС

Кошти спрямують на забезпечення людей новим житлом

Кабінет міністрів України виділив 11,19 млн грн з резервного фонду для придбання житла мешканцям Житомирської області, які постраждали від масштабних лісових пожеж.

Про це стало відомо із трансляції засідання Уряду в середу, передає RegioNews.

Для постраждалих планують придбати 10 модульних житлових будинків загальною площею 668,2 кв. м.

Виділити Житомирській облдержадміністрації кошти з резервного фонду державного бюджету в сумі 11 мільйонів 192 тисячі гривень для придбання житла (модульних будівель) жителям, які потребують відселення з житлових будинків, зруйнованих в результаті пожежі 16 квітня на території Овруцького району", - йдеться в постанові.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що Уряд не залишить сам на сам з бідою людей, які втратили свої домівки.

За його словами, пожежі на території Лугинського та Олевського районів локалізовані, а люди зможуть отримати нове житло.

Крім того, Кабмін прийняв рішення про виділення з резервного фонду бюджету 45,3 млн грн на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з пожежами на території Житомирської області.

Нагадаємо, із початку року в екосистемі Україні виникло 23 тисячі пожеж - це у півтора рази більше, ніж минулого року

Станом на 1 травня всі осередки пожеж в Олевському, Лугинському та Овруцькому районах Житомирської області локалізовані, відкритого вогню немає.