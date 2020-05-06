Бюджет Івано-Франківської області недоотримав 140 млн гривень податків через карантин

На боротьбу з епідемією коронавірусу в області витратили майже 63 мільйони гривень

Фото: 112

На боротьбу з епідемією коронавірусу в області витратили майже 63 мільйони гривень

Бюджет Івано-Франківської області недоотримав за квітень понад 140 мільйонів гривень, негативні прогнози і на травень. Якщо захворюваність знизиться, в області сподіваються на стабілізацію ситуації у червні.

Про це голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів розповів в інтерв’ю руху "Чесно".

За квітень бюджеті області недоотримав понад 70 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. Негативно впливає на показники також скасування плати за землю на період карантину.

Для того, щоб в області був резерв на придбання засобів індивідуального захисту та медикаментів для забезпечення потреб 12 резервних медзакладів, що приймають хворих на COVID-19, розробили зміни, скоротивши фінансування деяких обласних програм, зокрема в галузях культури, спорту.

"Плюс невеличкі резерви, які мали. Так змогли відшукати 10 мільйонів гривень. Наприклад, через це довелося скасувати щорічний фестиваль "Карпатський простір", який був своєрідною візитівкою нашого краю, навіть на міжнародній арені", - зауважує голова.

На боротьбу з пандемією в області витратили майже 63 мільйони гривень. Це сукупне фінансування, що було спрямоване з міських, районних бюджетів, обласної скарбниці. Найбільшу суму виділила Івано-Франківська ОТГ – понад 25 мільйонів гривень. Меценати додали ще 20 мільйонів гривень.

Нагадаємо, через епідемію коронавірусу Тернопіль недоотримав 47 млн гривень. Бюджет громади за чотири місяці виконано на 91%.