Медреформу реалізують без втрат серед лікарів - прем'єр-міністр

Шмигаль заявив, що націлений на результат

Фото: Facebook Кабінет Міністрів України

Шмигаль заявив, що націлений на результат

Таку заяву зробив прем’єрміністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Очільник уряду стверджує, що націлений на результат - покращення в роботі медичного персоналу і адаптація системи під потреби пацієнтів. Шмигаль також наголосив, що не хоче втратити жодного лікаря, особливо з огляду на епідемію коронавірусу.

Реалізація медреформи у повному обсязі все ж передбачає внесення деяких корективів. Зокрема, у галузі з'явилася низка потреб у зв'язку з поширенням COVID-19. Прем’єр доручив міністру охорони здоров'я Максиму Степанову розібратися із усіма аспектами реформи.

В уряді обговорили і фінансові проблеми галузі. Так, було вирішено додатково спрямувати на медицину 6 млрд гривень зі сплаченого "Нафтогазом” податку. Крім того, у МОЗ пообіцяли, що до кінця тижня медики, задіяні у боротьбі з коронавірусом, отримають свої доплати.

Нагадаємо, ініціатором перегляду медреформи став президент України Володимир Зеленський. У МОЗ пояснили, що через допущені при плануванні помилки без роботи можуть залишитися 50 тисяч медпрацівників, 332 заклади - під загрозою закриття. 11 травня має початися інспекція системи охорони здоров'я.