Кабмін додатково виділив 3 млрд грн на боротьбу з COVID-19

Документ вже знаходиться на узгодженні у фінансових відомствах

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Документ вже знаходиться на узгодженні у фінансових відомствах

В МОЗ розповіли, що ці кошти підуть на забезпечення засобами індивідуального захисту, закупівлю товарів і зарплату медикам.

Таке рішення було прийнято на засіданні уряду 6 травня, пише RegioNews.

Постанова передбачає виділення 3 млрд 132 млн і 500 тисяч грн на боротьбу з коронавірусом в Україні. Зараз документ знаходиться на погодженні в Міністерстві фінансів та Міністерстві економічного розвитку", - повідомили у МОЗ.

Відомо, що кошти підуть на:

забезпечення засобами індивідуального захисту закладів охорони здоров'я першої хвилі та екстреної медичної допомоги, які працюють з пацієнтами, хворими на COVID-19;

закупівлю товарів (робіт, послуг), необхідних для забезпечення готовності та реагування на спалахи COVID-19;

заробітну плату медичних та інших працівників лабораторних центрів МОЗ за березень - червень 2020 року, залучених до виконання заходів, спрямованих на забезпечення готовності та реагування на спалахи коронавірусу.

Раніше повідомлялось, що карантин у країні продовжено до 22 травня. При цьому вже з 11 травня заплановано ряд послаблень. Втім, уряд не виключає можливості повернутися до жорстких заходів в разі зростання захворюваності.