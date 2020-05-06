Кабмін додатково виділив 3 млрд грн на боротьбу з COVID-19
Документ вже знаходиться на узгодженні у фінансових відомствах
Документ вже знаходиться на узгодженні у фінансових відомствах
В МОЗ розповіли, що ці кошти підуть на забезпечення засобами індивідуального захисту, закупівлю товарів і зарплату медикам.
Таке рішення було прийнято на засіданні уряду 6 травня, пише RegioNews.
Постанова передбачає виділення 3 млрд 132 млн і 500 тисяч грн на боротьбу з коронавірусом в Україні. Зараз документ знаходиться на погодженні в Міністерстві фінансів та Міністерстві економічного розвитку", - повідомили у МОЗ.
Відомо, що кошти підуть на:
- забезпечення засобами індивідуального захисту закладів охорони здоров'я першої хвилі та екстреної медичної допомоги, які працюють з пацієнтами, хворими на COVID-19;
- закупівлю товарів (робіт, послуг), необхідних для забезпечення готовності та реагування на спалахи COVID-19;
- заробітну плату медичних та інших працівників лабораторних центрів МОЗ за березень - червень 2020 року, залучених до виконання заходів, спрямованих на забезпечення готовності та реагування на спалахи коронавірусу.
Раніше повідомлялось, що карантин у країні продовжено до 22 травня. При цьому вже з 11 травня заплановано ряд послаблень. Втім, уряд не виключає можливості повернутися до жорстких заходів в разі зростання захворюваності.
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