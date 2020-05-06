Кабмин выделил 11 миллионов для пострадавших от пожаров в Житомирской области

Средства направят на обеспечение людей новым жильем

Фото: ГСЧС

Средства направят на обеспечение людей новым жильем

Кабинет министров Украины выделил 11,19 млн грн из резервного фонда для приобретение жилья жителям Житомирской области, которые пострадали от масштабных лесных пожаров.

Об этом стало известно из трансляции заседания правительства в среду, передает RegioNews.

Для пострадавших планируют приобрести 10 модульных жилых домов общей площадью 668,2 кв. м.

Выделить Житомирской облгосадминистрации средства из резервного фонда государственного бюджета в сумме 11 миллионов 192 тысячи гривен для приобретения жилья (модульных зданий) жителям, которые нуждаются в отселении из жилых домов, разрушенных в результате пожара 16 апреля на территории Овручского района", - говорится в постановлении.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что Правительство не оставит один на один с бедой людей, которые потеряли свои дома.

По его словам, пожары на территории Лугинского и Олевского районов локализованы, а люди смогут получить новое жилье.

Кроме того, Кабмин принял решение о выделении из резервного фонда бюджета 45,3 млн грн на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами на территории Житомирской области.

Напомним, с начала года в экосистеме Украине произошло 23 тысячи пожаров - это в полтора раза больше, чем в прошлом году

По состоянию на 1 мая все очаги пожаров в Олевском, Лугинском и Овручском районах Житомирской области локализованы, открытого огня нет.