09:51  04 травня
В Україні вже понад 300 смертей від коронавірусу
08:29  04 травня
За добу на Донбасі 11 разів порушували режим тиші
11:18  04 травня
Прикарпаття: від COVID-19 померли 56 людей
UA | RU
UA | RU
04 травня 2020, 13:19 30

Коронавірусом хворіють по другому колу: три випадки на Житомирщині

Читайте также
на русском языке
04 травня 2020, 13:19 30
Читайте также на русском языке
Діагноз підтвердився у людей віком від 30 до 40 років
Фото: pixabay.com
Діагноз підтвердився у людей віком від 30 до 40 років

У Житомирській області, окрім семи нових випадків зараження коронавірусом, зафіксували три рецидиви.

Про це повідомив голова облдержадміністрації Віталій Бунченко, передає RegioNews

Повторне зараження виявили 3 квітня у трьох мешканців Житомира. Це чоловік 40 років та дві жінки віком 34 та 32 роки.

Загалом за добу було проведено 154 проби. В області підтверджено 430 випадків інфікування. Найбільше - в обласному центрі (151 людина), а також у Коростені (89 осіб) та Бердичеві (80 осіб).

Нагадаємо, ще тиждень тому у Житомирі відбулися протести з вимогою відкрити ринки.


Житомир коронавірус Житомирська область карантин
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
В Одесі вже працюють кафе, а люди гуляють без масок
03 травня 2020, 19:22
МОЗ: результат карантину - в Україні немає значних спалахів COVID-19
03 травня 2020, 12:59
Влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе
03 травня 2020, 12:08
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
04 травня 2020, 14:40
У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
30 квітня 2020, 11:58
На банки поклали фіскальні функції: будуть відстежувати грошові перекази
28 квітня 2020, 15:36
Кабмін відкликав подання на призначення Саакашвілі
28 квітня 2020, 15:07
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Кличко звільнив Слончака за побиття поліцейського
27 квітня 2020, 12:50
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Володимир Дубровський
Кирило Молчанов
Всі блоги »
Суди при "короні": за що штрафують українців в регіонах
04 травня 2020, 12:00
Рівненщина: Порошенко зробив ставку на журналіста
03 травня 2020, 15:00
Всі публікації »
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Всі відео »
Анатолій Бондаренко
Міський голова Черкас
Коломойський Ігор
Куратор Запорізької області по боротьбі з COVID-19
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »