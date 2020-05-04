Коронавірусом хворіють по другому колу: три випадки на Житомирщині

Діагноз підтвердився у людей віком від 30 до 40 років

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Діагноз підтвердився у людей віком від 30 до 40 років

У Житомирській області, окрім семи нових випадків зараження коронавірусом, зафіксували три рецидиви.

Про це повідомив голова облдержадміністрації Віталій Бунченко, передає RegioNews

Повторне зараження виявили 3 квітня у трьох мешканців Житомира. Це чоловік 40 років та дві жінки віком 34 та 32 роки.

Загалом за добу було проведено 154 проби. В області підтверджено 430 випадків інфікування. Найбільше - в обласному центрі (151 людина), а також у Коростені (89 осіб) та Бердичеві (80 осіб).

Нагадаємо, ще тиждень тому у Житомирі відбулися протести з вимогою відкрити ринки.