За нарушение карантина "Эпицентром" полиция составила 29 протоколов

После проведенных проверок правоохранители зафиксировали нарушения в гипермаркетах и ​​ресторанах

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После проведенных проверок правоохранители зафиксировали нарушения в гипермаркетах и ​​ресторанах

В течение последних трех дней полиция проводила проверку крупнейших продуктовых супермаркетов, объектов питания, а также сети "Эпицентр".

Об этом во время заседания правительства сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает RegioNews.

По его словам, полиция составила более 10 тысяч протоколов о нарушении карантинных норм.

"Мы провели за последние три дня проверку 162 супермаркетов, в том числе "Эпицентр", "Новая линия" и другие. Сейчас есть протоколы о нарушениях. В том числе, 94 протокола по супермаркетах, 29 протоколов по "Эпицентру", 140 протоколов по объектах питания", - рассказал он.

Он добавил, что нарушителей ждет ответственность.

"В целом проверка установила почти в каждой области нарушения. У нас в лидерах, как ни странно, Ровенская область", - добавил он.

По словам главы МВД, также нарушения были выявлены в Донецкой, Харьковской, Запорожской областях.

"В торговых центрах "Эпицентр" и "Новая линия" были случаи, когда торговали мебелью и предметами электроники, что не предусмотрено условиями карантина", - заявил Аваков.

Он добавил, что в список нарушителей карантина вошли такие рестораны Киева, как "Виноградный хутор", "Мон шер", "Велюр" и "Фабиус". Против них составлены административные протоколы, в настоящее время все эти заведения закрыты.

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Ранее стало известно, что за время карантина количество заведений общественного питания сократилось на треть, а убытки сферы туризма составили около $1,5 млрд.