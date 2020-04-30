За період карантину закрили третину закладів громадського харчування

Чи зможуть вони відновити свою діяльність після карантину, наразі не відомо

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Чи зможуть вони відновити свою діяльність після карантину, наразі не відомо

Із понад 30 тисяч підприємств у сфері громадського харчування, які працювали в Україні на початку пандемії, 12 тисяч були ліквідовані як суб'єкти господарської діяльності.

Про це виданню "Інтерфакс-Україна" повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" Микита Потураєв, передає RegioNews.

До карантину у нас було 30 тисяч закладів громадського харчування в Україні: від маленького кафе чи бару до великого ресторану. 12 тисяч з цих 30 тисяч ліквідовані. Не закрилися на карантин, а ліквідувалися як підприємства", - заявив Потураєв.

На його думку, близько 40% суб'єктів галузі може припинити роботу, і лише частина з ліквідованих підприємств можуть повернутися до своєї діяльності після закінчення карантину.

Можливо, хтось із цих 12 тисяч ліквідованих підприємств повернеться, але ми не знаємо, скільки і це проблема", - уточнив він.

Нагадаємо, в Ужгороді відкриваються заклади, які в умовах карантину працювати не можуть, в супермаркетах не завжди міряють температуру, а в приміщеннях збирається велика кількість людей.

Також міська влада столиці розробила план першого етапу виходу з карантину в Києві, згідно із яким планують відновити роботу дрібного бізнесу та підприємств сфери обслуговування.