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30 квітня 2020, 18:05 12

Заробітчани і енергетика: Зеленський і Дуда поговорили по телефону

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30 квітня 2020, 18:05 12
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Президенти Польщі та України готуються "розморозити” контакти
Фото: Facebook Офіс Президента України
Президенти Польщі та України готуються "розморозити” контакти

Президент України Володимир Зеленський провів переговори по телефону зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою.

Окремою темою бесіди стали українські трудові мігранти, передає RegioNews.

Глави обох держав домовилися про те, що служби України і Польщі, які відповідають за епідемічну безпеку, розроблять механізм для того, аби українські працівники могли виїхати до Польщі. Так хочуть почати "розморожувати” економічні контакти. Втім, інформацію про цю частину бесіди розмістила лише пресслужба польського президента.

У Володимира Зеленського зробили акцент на необхідності спільної боротьби з пандемією коронавірусу. Зокрема, президент України заявив про готовність брати участь у підготовці та реалізації заходів для подолання подібних викликів. Також Зеленський подякував за надане Польщею медичне обладнання.

Крім того, політики обговорили співпрацю в енергетичній сфері та необхідність продуманного механізму виходу з карантину.

Нагадаємо, раніше у Кабміні заявили, що готові випустити українців на заробітки до країн ЄС, якщо представники Євросоюзу нададуть офіційний запит і пообіцяють легальну роботу для трудових мігрантів.


Україна Польща президент економіка політика
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