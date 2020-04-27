Україна чекає на два транші від МВФ до кінця року

Загальна сума вливань має скласти приблизно $3,5 млрд але Кабмін сподівається отримати більше

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Загальна сума вливань має скласти приблизно $3,5 млрд але Кабмін сподівається отримати більше

У 2020-му році Україна сподівається отримати суттєву допомогу від Міжнародного валютного фонду. Це мають бути два транші по $1,75 млрд.

Таку інформацію на онлайнзасіданні фінансового комітету парламенту озвучив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Regionews.

Надходження хочуть отримати у рамках загальної програми. Залучати додаткові кошти у рамках боротьби з коронавірусом уряд не планує. Водночас замість відкриття додаткової "антиепідеміологічної” кредитної лінії Кабмін хоче домогтися збільшення запланованих вливань.

Яку саме суму Кабінет Міністрів хотів би додатково отримати від МВФ, Марченко не уточнив. Так само немає інформації і щодо того, коли можуть надійти кошти.

У Мінфіні нагадали, що для подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом потрібно ухвалити закон про удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності.

Зауважимо, наразі Україна розраховує отримати допомогу за програмою розширеного фінансування EFF, про яку з МВФ домовилися наприкінці минулого року.