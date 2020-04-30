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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
30 квітня 2020, 17:13 3

Притулки для тварин у Львові отримають корм за кожне відео з домашніми улюбленцями

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30 квітня 2020, 17:13 3
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Кілограм безкоштовного корму для притулків обіцяє місцевий виробник за кожне опубліковане користувачами відео у соцмережах
Фото: Львівська міська рада
Кілограм безкоштовного корму для притулків обіцяє місцевий виробник за кожне опубліковане користувачами відео у соцмережах

За публічний допис у Facebook чи Instagram із хештегом #ОбєднаніЛюбовю бренд преміум-харчування КЛУБ 4 ЛАПИ львівського виробника "Кормотех" передає 1 кг корму в притулки для котів та собак.

Про це повідомляє Львівська міська рада, передає RegioNews.

Власників тварин закликають допомогти собакам і котам у притулках. Для цього їх запрошують долучитися до флешмобу — зняти коротке відео й оприлюднити його в соцмережах. За один допис користувача - один кг корму для притулків.

Таким чином користувачі вже зібрали для притулків понад 600 кілограмів корму.

Щоб приєднатися до флешмобу, слід зняти відео зі своїм чотирилапим і подякувати йому в ролику або в підписі до нього за дружбу. Опублікувати відео у Facebook чи Instagram із хештегом #ОбєднаніЛюбовю. І передати естафету трьом друзям, позначивши їх у дописі.

Найяскравіші відео увійдуть до фінального ролика акції. Деталі на офіційній сторінці організатора флешмобу у Facebook.

Оголошуємо флeшмoб "Об’єднані любов’ю" ⠀ Це справжній Маніфест подяки нашим 4-лапим улюбленцям, друзям,...

Опубліковано CLUB 4 PAWS Середа, 22 квітня 2020 р.

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Львів допомога Львівщина тварини
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