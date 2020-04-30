Притулки для тварин у Львові отримають корм за кожне відео з домашніми улюбленцями

Кілограм безкоштовного корму для притулків обіцяє місцевий виробник за кожне опубліковане користувачами відео у соцмережах

Фото: Львівська міська рада

Кілограм безкоштовного корму для притулків обіцяє місцевий виробник за кожне опубліковане користувачами відео у соцмережах

За публічний допис у Facebook чи Instagram із хештегом #ОбєднаніЛюбовю бренд преміум-харчування КЛУБ 4 ЛАПИ львівського виробника "Кормотех" передає 1 кг корму в притулки для котів та собак.

Про це повідомляє Львівська міська рада, передає RegioNews.

Власників тварин закликають допомогти собакам і котам у притулках. Для цього їх запрошують долучитися до флешмобу — зняти коротке відео й оприлюднити його в соцмережах. За один допис користувача - один кг корму для притулків.

Таким чином користувачі вже зібрали для притулків понад 600 кілограмів корму.

Щоб приєднатися до флешмобу, слід зняти відео зі своїм чотирилапим і подякувати йому в ролику або в підписі до нього за дружбу. Опублікувати відео у Facebook чи Instagram із хештегом #ОбєднаніЛюбовю. І передати естафету трьом друзям, позначивши їх у дописі.

Найяскравіші відео увійдуть до фінального ролика акції. Деталі на офіційній сторінці організатора флешмобу у Facebook.

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