Притулки для тварин у Львові отримають корм за кожне відео з домашніми улюбленцями
За публічний допис у Facebook чи Instagram із хештегом #ОбєднаніЛюбовю бренд преміум-харчування КЛУБ 4 ЛАПИ львівського виробника "Кормотех" передає 1 кг корму в притулки для котів та собак.
Про це повідомляє Львівська міська рада, передає RegioNews.
Власників тварин закликають допомогти собакам і котам у притулках. Для цього їх запрошують долучитися до флешмобу — зняти коротке відео й оприлюднити його в соцмережах. За один допис користувача - один кг корму для притулків.
Таким чином користувачі вже зібрали для притулків понад 600 кілограмів корму.
Щоб приєднатися до флешмобу, слід зняти відео зі своїм чотирилапим і подякувати йому в ролику або в підписі до нього за дружбу. Опублікувати відео у Facebook чи Instagram із хештегом #ОбєднаніЛюбовю. І передати естафету трьом друзям, позначивши їх у дописі.
Найяскравіші відео увійдуть до фінального ролика акції. Деталі на офіційній сторінці організатора флешмобу у Facebook.
Оголошуємо флeшмoб "Об’єднані любов’ю" ⠀ Це справжній Маніфест подяки нашим 4-лапим улюбленцям, друзям,...Опубліковано CLUB 4 PAWS Середа, 22 квітня 2020 р.
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