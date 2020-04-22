Україна може отримати понад мільярд євро від ЄС: Зеленський
Про це повідомляє RegioNews, з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Це безпрецедентна за обсягом макрофінансова допомога. Рішення ЄС – це не лише вияв солідарності у важкі часи. Це свідчення, що Україна не помилилася, зробивши європейський вибір. Адже справжні друзі пізнаються в біді", – зазначив Президент Володимир Зеленський.
Наразі, цю пропозицію Єврокомісії мають схвалити Європейський парламент та Рада ЄС. Щойно це станеться, перший транш може бути виділений якнайшвидше без додаткових умов. Другий транш може бути наданий після виконання узгодженого з ЄС переліку індикаторів вже у четвертому кварталі 2020-го чи першій половині 2021 року.
"Як і у випадку зі звичайною макрофінансовою допомогою ЄС, транші залежатимуть також від задовільного прогресу країни-партнера у виконанні програми МВФ та використанні коштів фонду”, - пояснюють в ОП.
Як повідомлялось раніше, МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам, або так званий "антиколомойський закон".
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