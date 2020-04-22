14:46  22 квітня
Віце-прем'єром з реформ може стати Саакашвілі: відома дата голосування
15:39  22 квітня
Кабмін офіційно продовжив карантин до 11 травня: що відомо
17:56  21 квітня
Петиція за відставку Єрмака майже набрала необхідну кількість голосів
UA | RU
UA | RU
22 квітня 2020, 14:19 10

Україна може отримати понад мільярд євро від ЄС: Зеленський

Читайте также
на русском языке
22 квітня 2020, 14:19 10
Читайте также на русском языке
Європейська комісія оголосила про рішення надати Україні 1 мільярд 200 мільйонів євро підтримки під час пандемії COVID-19
Європейська комісія оголосила про рішення надати Україні 1 мільярд 200 мільйонів євро підтримки під час пандемії COVID-19

Про це повідомляє RegioNews, з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Це безпрецедентна за обсягом макрофінансова допомога. Рішення ЄС – це не лише вияв солідарності у важкі часи. Це свідчення, що Україна не помилилася, зробивши європейський вибір. Адже справжні друзі пізнаються в біді", – зазначив Президент Володимир Зеленський.

Наразі, цю пропозицію Єврокомісії мають схвалити Європейський парламент та Рада ЄС. Щойно це станеться, перший транш може бути виділений якнайшвидше без додаткових умов. Другий транш може бути наданий після виконання узгодженого з ЄС переліку індикаторів вже у четвертому кварталі 2020-го чи першій половині 2021 року.

"Як і у випадку зі звичайною макрофінансовою допомогою ЄС, транші залежатимуть також від задовільного прогресу країни-партнера у виконанні програми МВФ та використанні коштів фонду”, - пояснюють в ОП.

Як повідомлялось раніше, МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам, або так званий "антиколомойський закон".


коронавірус Україна Володимир Зеленський Офіс президента ЄС допомога
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
"Два роки - в нових умовах”: прем'єр розповів, як житиме Україна після епідемії COVID-19
22 квітня 2020, 11:54
Степанов: скорочення медпрацівників - наслідок впровадження медреформи
22 квітня 2020, 11:30
Шмигаль розповів, коли закінчиться карантин
22 квітня 2020, 11:07
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
21 квітня 2020, 21:48
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
17 квітня 2020, 14:18
Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
18 квітня 2020, 12:00
У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
17 квітня 2020, 14:38
Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
15 квітня 2020, 09:59
Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
21 квітня 2020, 18:34
Останні Популярні
Сергій Лещенко
Ірина Медушевська
Михайло Ткач
Всі блоги »
Передвиборче засівання, або Чим полтавські політики годують електорат
22 квітня 2020, 12:00
Херсонщина: скандальний Великдень Мангера
21 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Всі відео »
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »