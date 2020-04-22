Степанов: скорочення медпрацівників - наслідок впровадження медреформи
Про це Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу МОЗ, передає RegioNews.
Він відзначив, що саме тому МОЗ проводить аудит вітчизняної системи охорони здоров’я, за підсумками якого будуть внесені зміни – для недопущення скорочення медиків.
"Медичні працівники – головний ресурс нашого здоров’я і надання нам медичної допомоги. Тому коли в нас починають відбуватися речі, про які ви сказали – це неприпустимо (мова йшла про масове скорочення медиків у Сумській області, - ред.). За результатами аудиту ми будемо повноцінно розуміти ситуацію і вносити зміни, щоб скорочення медичних працівників не відбувалося”, - підкреслив Степанов.
За словами міністра охорони здоров’я, тривожні сигнали щодо стану системи охорони здоров’я зараз надходять з усієї країни. Зокрема це пов’язано із дефіцитом фінансування медичних закладів, у порівнянні з 2019 роком.
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я планує запровадити регулярний процес тестування на наявність коронавірусу усіх лікарів, які працюють із хворими.
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