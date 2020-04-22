Степанов: скорочення медпрацівників - наслідок впровадження медреформи

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вважає скорочення медичних працівників одним із головних наслідків впровадження медичної реформи в Україні

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вважає скорочення медичних працівників одним із головних наслідків впровадження медичної реформи в Україні

Про це Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу МОЗ, передає RegioNews.

Він відзначив, що саме тому МОЗ проводить аудит вітчизняної системи охорони здоров’я, за підсумками якого будуть внесені зміни – для недопущення скорочення медиків.

"Медичні працівники – головний ресурс нашого здоров’я і надання нам медичної допомоги. Тому коли в нас починають відбуватися речі, про які ви сказали – це неприпустимо (мова йшла про масове скорочення медиків у Сумській області, - ред.). За результатами аудиту ми будемо повноцінно розуміти ситуацію і вносити зміни, щоб скорочення медичних працівників не відбувалося”, - підкреслив Степанов.

За словами міністра охорони здоров’я, тривожні сигнали щодо стану системи охорони здоров’я зараз надходять з усієї країни. Зокрема це пов’язано із дефіцитом фінансування медичних закладів, у порівнянні з 2019 роком.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я планує запровадити регулярний процес тестування на наявність коронавірусу усіх лікарів, які працюють із хворими.

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