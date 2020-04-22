Шмигаль розповів, коли закінчиться карантин

Викликаний епідемією коронавірусу в Україні карантин продовжать до 11 травня

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Викликаний епідемією коронавірусу в Україні карантин продовжать до 11 травня

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "РБК-Україна", передають RegioNews.

"За розрахунками Національної академії наук України, які було отримано нещодавно, очікуються ще два піки захворюваності: один орієнтовно – це кінець квітня і, орієнтовно, – між 3 і 8 травня... Тому на засіданні Кабміну, ґрунтуючись на цих розрахунках, ми продовжимо карантин, як мінімум до 11 травня”, - заявив очільник Уряду.

Додав, що у деяких сферах економічного та громадського життя карантинні обмеження можуть пом'якшити. Наприклад, змінити умови обсервації. Але все залежить від того, з якою швидкістю інфекційне захворювання буде розповсюджуватися країною. Денис Шмигаль не виключає ситуації, коли карантинні обмеження будуть вводити в окремих містах, селах або областях.

Кабмін планує вже найближчим часом ввести певні визначення карантинних заходів і необхідності їх впровадження в рівнях – жовтий, оранжевий, червоний. Жовтий дозволить працювати в умовах м'якого карантину, оранжевий - закривати певний населений пункт чи регіон, а червоний повністю зупиняє країну, як це й відбувається зараз.

Нагадаємо, що пандемія COVID-19 розпочалася наприкінці грудня 2019 року в КНР. Місцем локалізації спалаху нового вірусного захворювання стало китайське місто Ухань. Через кілька тижнів коронавірус почав стрімко розповсюджуватися континентом.

В Україні перший випадок захворювання на атипову пневмонію діагностували 3 березня у Чернівецькій області. Заразився чоловік, який нещодавно повернувся з подорожі Італією. 12 березня на карантин відправили навчальні заклади. 17 березня у Києві зупинився громадській транспорт. В Кабміні заявили. що продовжують карантин до 24 квітня.

Як писали RegioNews раніше, причиною продовження карантинних заходів без пом'якшень можуть стати порушення під час великодніх служб у храмах православної церкви московського патріархату.