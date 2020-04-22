Украина может получить более миллиарда евро от ЕС: Зеленский
Об этом сообщает RegioNews, посиланням на пресслужбу Офиса президента.
"Это беспрецедентная по объему макрофинансовая помощь. Решение ЕС – это не только проявление солидарности в трудные времена. Это свидетельство, что Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Ведь настоящие друзья познаются в беде", – отметил Президент Владимир Зеленский.
Сейчас, это предложение Еврокомиссии должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС. Как только это произойдет, первый транш может быть выделен как можно быстрее без дополнительных условий. Второй транш может быть предоставлен после выполнения согласованного с ЕС перечня индикаторов уже в четвертом квартале 2020-м или первой половине 2021 года.
"Как и в случае с обычной макрофінансовою помощью ЕС, транши будут зависеть также от удовлетворительного прогресса страны-партнера в выполнении программы МВФ и использовании средств фонда”, - поясняют в ОП.
Как сообщалось ранее, МВФ готов увеличить размер помощи Украине с $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроект о невозврате Приватбанка его бывшим владельцам, или так называемый "антиколомойський закон".
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