14:46  22 апреля
Вице-премьером по реформам может стать Саакашвили: известна дата голосования
15:39  22 апреля
Кабмин официально продлил карантин до 11 мая: что известно
17:56  21 апреля
Петиция за отставку Ермака почти набрала необходимое количество голосов
UA | RU
UA | RU
22 апреля 2020, 14:19 8

Украина может получить более миллиарда евро от ЕС: Зеленский

Читайте також
українською мовою
22 апреля 2020, 14:19 8
Читайте також українською мовою
Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1 миллиард 200 миллионов евро поддержки во время пандемии COVID-19
Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1 миллиард 200 миллионов евро поддержки во время пандемии COVID-19

Об этом сообщает RegioNews, посиланням на пресслужбу Офиса президента.

"Это беспрецедентная по объему макрофинансовая помощь. Решение ЕС – это не только проявление солидарности в трудные времена. Это свидетельство, что Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Ведь настоящие друзья познаются в беде", – отметил Президент Владимир Зеленский.

Сейчас, это предложение Еврокомиссии должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС. Как только это произойдет, первый транш может быть выделен как можно быстрее без дополнительных условий. Второй транш может быть предоставлен после выполнения согласованного с ЕС перечня индикаторов уже в четвертом квартале 2020-м или первой половине 2021 года.

"Как и в случае с обычной макрофінансовою помощью ЕС, транши будут зависеть также от удовлетворительного прогресса страны-партнера в выполнении программы МВФ и использовании средств фонда”, - поясняют в ОП.

Как сообщалось ранее, МВФ готов увеличить размер помощи Украине с $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроект о невозврате Приватбанка его бывшим владельцам, или так называемый "антиколомойський закон".


коронавирус Украина Владимир Зеленский Офис президента ЕС помощь
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
"Два года - в новых условиях”: премьер рассказал, как будет жить Украина после эпидемии COVID-19
22 апреля 2020, 11:54
Степанов: сокращение медработников - следствие внедрения медреформы
22 апреля 2020, 11:30
Шмыгаль рассказал, когда закончится карантин
22 апреля 2020, 11:07
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
21 апреля 2020, 21:48
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 14:18
Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
18 апреля 2020, 12:00
В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
17 апреля 2020, 14:38
Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
15 апреля 2020, 09:59
Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
21 апреля 2020, 18:34
Последние Популярные
Сергей Лещенко
Ирина Медушевская
Михаил Ткач
Все блоги »
Предвыборное засевание, или Чем полтавские политики кормят электорат
22 апреля 2020, 12:00
Херсонская область: скандальная Пасха Мангера
21 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »