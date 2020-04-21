НБУ планує дозволити банкам відкривати рахунки віддалено
Відповідні зміни запропоновано розміщеним на сайті НБУ проектом постанови правління центробанку "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів НБУ", передає RegioNews.
Згідно з проектом, Нацбанк пропонує дозволити банкам відкривати рахунок клієнту віддалено, не здійснювати повторну ідентифікацію та верифікацію в системі, а також закривати підзвітні рахунки, повідомивши про це органу, в якому клієнт числиться як платник податків.
Окрім того, планується надати банкам право випускати ощадні (депозитні) сертифікати в банківських металах, ідеться в повідомленні.
Уточнюється, що банк може закрити такий рахунок у разі, якщо на ньому немає коштів і протягом трьох років поспіль за ним не здійснювалися операції. Водночас банк не може закрити рахунок клієнта, якщо кошти на ньому були заморожені, зазначено в проекті.
Крім того, в проекті пропонується дозволити фізичним особам укладати договори за допомогою цифрового підпису.
Як повідомлялось раніше, Національний банк України планує перерахувати 42,7 млрд грн прибутку до Державного бюджету у 2020 році, що на 2 млрд грн більше ніж передбачає закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
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