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17 квітня 2020, 14:52 10

Ціни на продукти почали падати: Нацбанк

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17 квітня 2020, 14:52 10
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Національний банк України зафіксував падіння цін на харчові продукти, зокрема крупи, овочі та фрукти
Національний банк України зафіксував падіння цін на харчові продукти, зокрема крупи, овочі та фрукти

Це відбулося через падіння ажіотажного попиту на них, який з'явився після оголошення карантину.

Про це йдеться в економічних підсумках тижня, що закінчився 17 квітня, опублікованих на сайті Нацбанку, передає RegioNews з посиланням на Громадське.

"За останній тиждень у середньому ціни на продукти харчування знижувалися під впливом спаду ажіотажу, адаптації до нових умов та збалансованої ситуації на валютному ринку", — зазначається у звіті НБУ.

Зокрема, чи не вперше від початку карантину, почали дешевшати крупи: гречка подешевшала на 0,3%, ячна крупа — на 0,4%, пшоно — на 1,4%, рис — на 0,7%.

"Ціни на лимони також знизилися, що відображало зміцнення гривні та послаблення попиту на тлі суттєвого зростання цін у попередні тижні", — передають у Нацбанку.

За даними НБУ, за останній тиждень лимони подешевшали на 9,3%, однак через зростання цін на банани та яблука, загалом за тиждень фрукти подорожчали в середньому на 0,2%.

"Другий тиждень поспіль тривало зниження ціни на овочі борщового набору. Натомість зростали ціни на інші фрукти, зокрема яблука, під впливом звуження вітчизняної пропозиції на тлі карантинних обмежень", — йдеться у звіті НБУ

Також Нацбанк фіксує поступове зниження цін на лікарські засоби (пов'язане з посиленням курсу гривні) та пальне (через падіння світових цін на нафту).


НБУ карантин ціни ціна продукти
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