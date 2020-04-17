Ціни на продукти почали падати: Нацбанк
Це відбулося через падіння ажіотажного попиту на них, який з'явився після оголошення карантину.
Про це йдеться в економічних підсумках тижня, що закінчився 17 квітня, опублікованих на сайті Нацбанку, передає RegioNews з посиланням на Громадське.
"За останній тиждень у середньому ціни на продукти харчування знижувалися під впливом спаду ажіотажу, адаптації до нових умов та збалансованої ситуації на валютному ринку", — зазначається у звіті НБУ.
Зокрема, чи не вперше від початку карантину, почали дешевшати крупи: гречка подешевшала на 0,3%, ячна крупа — на 0,4%, пшоно — на 1,4%, рис — на 0,7%.
"Ціни на лимони також знизилися, що відображало зміцнення гривні та послаблення попиту на тлі суттєвого зростання цін у попередні тижні", — передають у Нацбанку.
За даними НБУ, за останній тиждень лимони подешевшали на 9,3%, однак через зростання цін на банани та яблука, загалом за тиждень фрукти подорожчали в середньому на 0,2%.
"Другий тиждень поспіль тривало зниження ціни на овочі борщового набору. Натомість зростали ціни на інші фрукти, зокрема яблука, під впливом звуження вітчизняної пропозиції на тлі карантинних обмежень", — йдеться у звіті НБУ
Також Нацбанк фіксує поступове зниження цін на лікарські засоби (пов'язане з посиленням курсу гривні) та пальне (через падіння світових цін на нафту).
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