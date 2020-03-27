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27 березня 2020, 15:02 5

НБУ перерахує до держбюджету більше прибутку

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27 березня 2020, 15:02 5
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Національний банк України планує перерахувати 42,7 млрд грн прибутку до Державного бюджету у 2020 році, що на 2 млрд грн більше ніж передбачає закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
Фото: bank.gov.ua
Національний банк України планує перерахувати 42,7 млрд грн прибутку до Державного бюджету у 2020 році, що на 2 млрд грн більше ніж передбачає закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на пресслужбу НБУ.

Як повідомляється, консолідовану фінансову звітність Нацбанку за 2019 рік вже підтвердив незалежний зовнішній аудитор – компанія ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги".

"Наразі консолідовану фінансову звітність Національного банку України за 2019 рік передано Раді Національного банку на затвердження. Рада Національного банку має затвердити остаточні показники. Після цього фінансову звітність Національного банку України за 2019 рік буде оприлюднено на вебсайті Національного банку, а графік перерахування прибутку до Державного бюджету на 2020 рік буде узгоджено з Міністерством фінансів України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 березня Кабмін України запропонував Верховній Раді скоротити державний бюджет.

18 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабмін буде готуватися до економічної кризи в Україні, який стане наслідком світової кризи через епідемію коронавирусу.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявляв, що основні наслідки впливу коронавірусу на економіку будуть помітні через 3 - 6 місяців.


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