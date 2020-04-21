Уряд знову відмовляється від державних запозичень

Міністерство фінансів України вже четвертий раз поспіль скасувало щотижневий аукціон з продажу облігацій внутрішньої державної позики

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Міністерство фінансів України вже четвертий раз поспіль скасувало щотижневий аукціон з продажу облігацій внутрішньої державної позики

Відповідне оголошення з’явилося на сайті міністерства, передає RegioNews з посиланням на Громадське.

"За результатами проведених консультацій з первинними дилерами Мінфін повідомляє про те, що 21 квітня 2020 року аукціони з розміщення ОВДП не проводитимуться", — повідомляють у Мінфіні.

У відомстві зазначають, що подальший вихід держави на фінансові ринки буде проводитися відповідно до графіка запозичень та з урахуванням попиту та кон’юнктури ринку.

Скасування аукціонів з продажу ОВДП свідчить про те, що наразі уряд має достатньо коштів для здійснення виплат за державним боргом. Крім цього, наразі вихід на ринок за новими запозиченнями для уряду може бути занадто ризиковим: інвестори бояться вкладати гроші в Україну на тривалий термін, а вартість будь-яких урядових запозичень може бути занадто високою.

Як повідомлялось раніше, Міністерство фінансів відновить первинне розміщення ОВДП після стабілізації ситуації на ринку.