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27 березня 2020, 14:50

В очікуванні грошей від МВФ: Нацбанк не бачить підстав для дефолту

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27 березня 2020, 14:50
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Національний банк України очікує позитивного рішення Міжнародного валютного фонду про виділення нашій країні нового фінансування і не бачить підстав для оголошення дефолту за зобов'язаннями країни
Фото: facebook/NationalBankOfUkraine
Національний банк України очікує позитивного рішення Міжнародного валютного фонду про виділення нашій країні нового фінансування і не бачить підстав для оголошення дефолту за зобов'язаннями країни

Як передає RegioNews, посилаючись на НБУ, про це заявив заступник голови банку Олег Чурий.

За його словами, на сьогодні немає причин для розмов про дефолт або припинення виконання зобов'язань України щодо зовнішнього боргу, так як Нацбанк має високий запас міцності, а міжнародні резерви становлять близько 25 млрд дол. США.

"Є всі можливості виконувати необхідні платежі. Економіка значно краще підготовлена до викликів, ніж коли-небудь в минулі роки. Банківська система, яка раніше ставала каталізатором кризових явищ, сьогодні очищена і добре капіталізована, тому не може зробити неприємних "сюрпризів" економіці", - сказав Чурий.

Він зазначив, що у НБУ очікують позитивного рішення МВФ про виділення нашій країні фінансування, так як один з необхідних для цього законопроектів щодо функціонування банківської системи вже зареєстрований у Верховній Раді.

"Залишається тільки проголосувати його. Програма МВФ відкриє шлях до пов'язанного фінансування від Єврокомісії і Світового банку. Перебуваючи під "парасолькою" міжнародних організацій, Україна може з найменшими втратами пройти цей складний період", - уточнив заступник голови банку.

При цьому він підкреслив, що внаслідок поширення коронавірусу поряд з світовою економікою українська економіка також "стискається". "При таких умовах помірне збільшення дефіциту державного бюджету для подолання кризових явищ буде логічним кроком. І це також обговорюється з МВФ", - пояснив він.

Нагадаємо, МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам, або так званий "антиколомойський закон".

Раніше повідомлялося, що в парламенті зареєстрували урядовий законопроєкт про неповернення Приватбанку колишнім власникам №3260.

25 березня група народних депутатів із фракції "Слуга народу" звернулася до Верховної Ради із закликом проголосувати законопроєкт про неповернення Приватбанку його колишнім власникам.


МВФ НБУ дефолт криза
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