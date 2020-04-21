НБУ планирует разрешить банкам открывать счета удаленно

Национальный банк Украины планирует разрешить банкам открывать счета удаленно и выпускать депозитные сертификаты в банковских металлах

Национальный банк Украины планирует разрешить банкам открывать счета удаленно и выпускать депозитные сертификаты в банковских металлах

Соответствующие изменения предложено размещенным на сайте НБУ проектом постановления правления центробанка "О внесении изменений к некоторых нормативно-правовых актов НБУ", передает RegioNews.

Согласно проекту, Нацбанк предлагает разрешить банкам открывать счет клиенту удаленно, не осуществлять повторную идентификацию и верификацию в системе, а также закрывать подотчетные счета, уведомив об этом органа, в котором клиент числится как плательщик налогов.

Кроме того, планируется предоставить банкам право выпускать сберегательные (депозитные) сертификаты в банковских металлах, говорится в сообщении.

Уточняется, что банк может закрыть такой счет в случае, если на нем нет средств и в течение трех лет подряд за ним не осуществлялись операции. В то же время банк не может закрыть счет клиента, если средства на нем были заморожены, говорится в проекте.

Кроме того, в проекте предлагается разрешить физическим лицам заключать договоры с помощью цифровой подписи.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины планирует перечислить 42,7 млрд грн прибыли в Государственный бюджет в 2020 году, что на 2 млрд грн больше чем предусматривает закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год"

Напомним, НБУ ожидает положительного решения Международного валютного фонда о выделении нашей стране нового финансирования и не видит оснований для объявления дефолта по зобов'обязательствами страны