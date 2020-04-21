НБУ планирует разрешить банкам открывать счета удаленно
Соответствующие изменения предложено размещенным на сайте НБУ проектом постановления правления центробанка "О внесении изменений к некоторых нормативно-правовых актов НБУ", передает RegioNews.
Согласно проекту, Нацбанк предлагает разрешить банкам открывать счет клиенту удаленно, не осуществлять повторную идентификацию и верификацию в системе, а также закрывать подотчетные счета, уведомив об этом органа, в котором клиент числится как плательщик налогов.
Кроме того, планируется предоставить банкам право выпускать сберегательные (депозитные) сертификаты в банковских металлах, говорится в сообщении.
Уточняется, что банк может закрыть такой счет в случае, если на нем нет средств и в течение трех лет подряд за ним не осуществлялись операции. В то же время банк не может закрыть счет клиента, если средства на нем были заморожены, говорится в проекте.
Кроме того, в проекте предлагается разрешить физическим лицам заключать договоры с помощью цифровой подписи.
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