Майже на всій території України обіцяють приморозки
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
За даними УкрГідрометцентру, вночі 22 та 23 квітня в Україні, крім крайнього півдня та Закарпаття, заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (І рівень небезпечності).
Вночі, 23 квітня, в Сумській та східних областях сильні заморозки і в повітрі 0-5° (ІІ рівень небезпечності).
Вночі, 22 та 23 квітня, у Києві та Київській області заморозки на поверхні грунту 0-3° (І рівень небезпечності).
За даними УкрГідрометцентру, 21 квітня у високогір'ї Івано-Франківської області спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
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Загрози об’єкту Укриття, сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам Зони відчуження немає.
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