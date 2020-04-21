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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
21 квітня 2020, 10:51 18

Майже на всій території України обіцяють приморозки

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21 квітня 2020, 10:51 18
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У найближчі дні у всіх областях, крім крайнього півдня та Закарпаття, очікуються приморозки на поверхні ґрунту
Фото ілюстративне
У найближчі дні у всіх областях, крім крайнього півдня та Закарпаття, очікуються приморозки на поверхні ґрунту

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За даними УкрГідрометцентру, вночі 22 та 23 квітня в Україні, крім крайнього півдня та Закарпаття, заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (І рівень небезпечності).

Вночі, 23 квітня, в Сумській та східних областях сильні заморозки і в повітрі 0-5° (ІІ рівень небезпечності).

Вночі, 22 та 23 квітня, у Києві та Київській області заморозки на поверхні грунту 0-3° (І рівень небезпечності).

За даними УкрГідрометцентру, 21 квітня у високогір'ї Івано-Франківської області спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

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Загрози об’єкту Укриття, сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам Зони відчуження немає.


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