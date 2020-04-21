Майже на всій території України обіцяють приморозки

У найближчі дні у всіх областях, крім крайнього півдня та Закарпаття, очікуються приморозки на поверхні ґрунту

Фото ілюстративне

У найближчі дні у всіх областях, крім крайнього півдня та Закарпаття, очікуються приморозки на поверхні ґрунту

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews. За даними УкрГідрометцентру, вночі 22 та 23 квітня в Україні, крім крайнього півдня та Закарпаття, заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (І рівень небезпечності). Вночі, 23 квітня, в Сумській та східних областях сильні заморозки і в повітрі 0-5° (ІІ рівень небезпечності). Вночі, 22 та 23 квітня, у Києві та Київській області заморозки на поверхні грунту 0-3° (І рівень небезпечності). За даними УкрГідрометцентру, 21 квітня у високогір'ї Івано-Франківської області спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Читайте також: у Чорнобилі та на Житомирщині досі гасять пожежі (ФОТО, ВІДЕО). Загрози об’єкту Укриття, сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам Зони відчуження немає.

.