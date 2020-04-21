Правительство вновь отказывается от государственных заимствований
Соответствующее объявление появилось на сайте министерства, передает RegioNews со ссылкой на Громадське.
"По результатам проведенных консультаций с первичными дилерами Минфин сообщает о том, что 21 апреля 2020 года аукционы по размещению ОВГЗ не будут проводиться", — сообщают в Минфине.
В ведомстве отмечают, что дальнейший выход государства на финансовые рынки будет проводиться в соответствии с графиком заимствований и с учетом спроса и конъюнктуры рынка.
Отмена аукционов по продаже ОВГЗ свидетельствует о том, что сейчас правительство имеет достаточно средств для осуществления выплат по государственному долгу. Кроме этого, сейчас выход на рынок за новыми заимствованиями для правительства может быть слишком рисковым: инвесторы боятся вкладывать деньги в Украину на длительный срок, а стоимость любых правительственных заимствований может быть слишком высокой.
Как сообщалось ранее, Министерство финансов возобновит первичное размещение ОВГЗ после стабилизации ситуации на рынке.
- 13:27 21 апреля ГСЧС: ситуация с пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС нормализуется
- 13:16 21 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:12 21 апреля Ректор ХГУ задекларировал миллион гривен и новую квартиру в столице
- 12:46 21 апреля Кличко: за работу с больными коронавирусом, врачи получили по 30-50 тыс. грн
- 12:29 21 апреля На Буковине с подозрением на коронавирус умерли двое братьев 19 и 25 лет
- 12:08 21 апреля Как противодействуют коронавирусу в ВСУ
- 13:16 21 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:18 17 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 12:00 18 апреля Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 19:06 14 апреля Стало известно, когда в столице запустят общественный транспорт