Правительство вновь отказывается от государственных заимствований

Министерство финансов Украины уже четвертый раз подряд отменило еженедельный аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа

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Министерство финансов Украины уже четвертый раз подряд отменило еженедельный аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа

Соответствующее объявление появилось на сайте министерства, передает RegioNews со ссылкой на Громадське.

"По результатам проведенных консультаций с первичными дилерами Минфин сообщает о том, что 21 апреля 2020 года аукционы по размещению ОВГЗ не будут проводиться", — сообщают в Минфине.

В ведомстве отмечают, что дальнейший выход государства на финансовые рынки будет проводиться в соответствии с графиком заимствований и с учетом спроса и конъюнктуры рынка.

Отмена аукционов по продаже ОВГЗ свидетельствует о том, что сейчас правительство имеет достаточно средств для осуществления выплат по государственному долгу. Кроме этого, сейчас выход на рынок за новыми заимствованиями для правительства может быть слишком рисковым: инвесторы боятся вкладывать деньги в Украину на длительный срок, а стоимость любых правительственных заимствований может быть слишком высокой.

Как сообщалось ранее, Министерство финансов возобновит первичное размещение ОВГЗ после стабилизации ситуации на рынке.