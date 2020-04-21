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21 квітня 2020, 09:35 104

Ляшко назвав дату, до якої можуть продовжити карантин

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21 квітня 2020, 09:35 104
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Карантин можуть продовжити як мінімум до 12 травня
Фото:facebook:viktor.liashko
Карантин можуть продовжити як мінімум до 12 травня

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "24 каналу", повідомляє RegioNews.

"Я як головний санітарний лікар України буду готувати подання про продовження карантину. Водночас можу анонсувати певне послаблення карантину в разі, якщо епідеміологічна ситуація буде покращуватися вже в понеділок", — зазначив він.

Водночас санлікар не вказав, про які саме послаблення йдеться, порадивши дочекатися засідання уряду, яке заплановане на 22 квітня.

За словами Ляшка, якби Україна не ввела превентивних заходів, то нині в країні могло бути близько 125 тис хворих Covid-19.

"Зараз у нас 5700 випадків підтверджених. Ми розуміємо, що карантин працює, карантин дає свої позитивні результати", - підкреслив він.

Нагадаємо, станом на 1 квітня в Україні зафіксували 669 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали жорсткіші заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, чи контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня уряд запровадив нові обмеження на пересування людей.

25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію, а у МОЗ України створили штаб з протидії поширенню коронавірусу.

1 квітня на нараді у президента розглядали можливість введення додаткових, більш жорстких карантинних заходів. Зокрема, мова йшла про режим "усі в масках" з 6 по 24 квітня і обмеження кількості людей при знаходженні на вулиці.

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коронавірус Україна карантин МОЗ Віктор Ляшко
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