Мінфін відмовився від аукціонів з розміщення держоблігацій

Міністерство фінансів відновить первинне розміщення ОВДП після стабілізації ситуації на ринку

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Міністерство фінансів відновить первинне розміщення ОВДП після стабілізації ситуації на ринку

Міністерство фінансів України після консультацій з первинними дилерами відмовилося від проведення у вівторок, 14 квітня, аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), передає RegioNews посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зважаючи на волатильність на ринках капіталу і після консультацій із первинними дилерами ми ухвалили рішення про те, що аукціони з розміщення ОВДП поки що не проводяться", – прокоментували в міністерстві ситуацію.

Мінфін зазначив, що сформував достатній запас фінансової ліквідності для того, щоб комфортно пройти період несприятливої кон'юнктури на внутрішньому ринку капіталу, своєчасно і в повному обсязі виконуючи свої фінансові зобов'язання.

"Обмежуючи пропозицію на первинному ринку ОВДП, ми спостерігаємо активізацію вторинного ринку державних облігацій. У той же час, ширина спреду на вторинному ринку не дає достовірної інформації про цінових рівнях", – йдеться в міністерстві.

Відомство також вказало, що підтримує постійний діалог з банками - первинними дилерами і уважно стежить за ринковими настроями.

"Як тільки ситуація на ринку стабілізується, Мінфін відновить первинне розміщення ОВДП", – підкреслив Мінфін.

Останні аукціони з розміщення гривневих ОВДП Мінфін провів 3 березня, валютних - 24 березня.