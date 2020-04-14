Майже 30 банків надали українцям кредитні канікули

Для зменшення негативного впливу коронавірусу на економіку та громадян, потрібна підтримка МВФ та міжнародних донорів

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Для зменшення негативного впливу коронавірусу на економіку та громадян, потрібна підтримка МВФ та міжнародних донорів

За даними Національного банку України, майже 30 українських банків публічно оголосили, що проводитимуть реструктуризацію кредитів позичальників у зв'язку з карантином.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу НБУ.

"Банки продовжують оголошувати кредитні канікули для своїх позичальників під час карантину. Про можливість реструктуризації кредитів публічно оголосили вже майже три десятка банків", — йдеться у повідомленні.

Нацбанк фіксує уповільнення кредитування населення. Так, у річному вимірі, за підсумками березня банки видали на 27% більше кредитів. Кредити бізнесу від початку року зросли лише на 3,6%, що відображає негативні очікування підприємців, а валютні кредити взагалі впали.

"Підприємці очікують зниження продажів та виробництва. Найбільше від ситуації постраждав бізнес, який надає послуги. Найменш песимістичні – експортери. Подальший розвиток ситуації сильно залежить від темпів приборкання пандемії та тривалості карантину", — наголошують у Нацбанку.

Як повідомлялось раніше, Національний банк України планує перерахувати 42,7 млрд грн прибутку до Державного бюджету у 2020 році, що на 2 млрд грн більше ніж передбачає закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Нагадаємо, НБУ очікує позитивного рішення Міжнародного валютного фонду про виділення нашій країні нового фінансування і не бачить підстав для оголошення дефолту за зобов'язаннями країни