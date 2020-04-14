Майже 30 банків надали українцям кредитні канікули
За даними Національного банку України, майже 30 українських банків публічно оголосили, що проводитимуть реструктуризацію кредитів позичальників у зв'язку з карантином.
Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу НБУ.
"Банки продовжують оголошувати кредитні канікули для своїх позичальників під час карантину. Про можливість реструктуризації кредитів публічно оголосили вже майже три десятка банків", — йдеться у повідомленні.
Нацбанк фіксує уповільнення кредитування населення. Так, у річному вимірі, за підсумками березня банки видали на 27% більше кредитів. Кредити бізнесу від початку року зросли лише на 3,6%, що відображає негативні очікування підприємців, а валютні кредити взагалі впали.
"Підприємці очікують зниження продажів та виробництва. Найбільше від ситуації постраждав бізнес, який надає послуги. Найменш песимістичні – експортери. Подальший розвиток ситуації сильно залежить від темпів приборкання пандемії та тривалості карантину", — наголошують у Нацбанку.
Як повідомлялось раніше, Національний банк України планує перерахувати 42,7 млрд грн прибутку до Державного бюджету у 2020 році, що на 2 млрд грн більше ніж передбачає закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
Нагадаємо, НБУ очікує позитивного рішення Міжнародного валютного фонду про виділення нашій країні нового фінансування і не бачить підстав для оголошення дефолту за зобов'язаннями країни
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