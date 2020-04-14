Почти 30 банков предоставили украинцам кредитные каникулы
По данным Национального банка Украины, почти 30 украинских банков публичного объявили, что будут проводить реструктуризацию кредитов заемщиков в связи с карантином.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на прес-службу НБУ.
"Банки продолжают объявлять кредитные каникулы для своих заемщиков во время карантина. О возможности реструктуризации кредитов публично объявили уже почти три десятка банков", — говорится в сообщении.
Нацбанк фиксирует замедление кредитования населения. Так, в годовом измерении, по итогам марта банки выдали на 27% больше кредитов. Кредиты бизнеса от начала года выросли лишь на 3,6%, что отражает негативные ожидания предпринимателей, а валютные кредиты вообще упали.
"Предприниматели ожидают снижения продаж и производства. Больше всего от ситуации пострадал бизнес, который предоставляет услуги. Наименее пессимистичны – экспортеры. Дальнейшее развитие ситуации сильно зависит от темпов обуздания пандемии и продолжительности карантина", — отмечают в Нацбанке.
Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины планирует перечислить 42,7 млрд грн прибыли в Государственный бюджет в 2020 году, что на 2 млрд грн больше чем предусматривает закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год"
Напомним, НБУ ожидает положительного решения Международного валютного фонда о выделении нашей стране нового финансирования и не видит оснований для объявления дефолта по зобов'обязательствами страны
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