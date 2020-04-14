Луцькі чиновники одягнули в маски Лесю Українку і князя Любарта
Управління туризму та промоції Луцької міської ради креативно поставилося до роз'яснювальної роботи з городянами під час карантину і одягнуло в маски відомих в Україні волинян
Управління туризму та промоції Луцької міської ради креативно поставилося до роз'яснювальної роботи з городянами під час карантину і одягнуло в маски відомих в Україні волинян
Про це пише Regionews.
На своїй сторінці у Facebook чиновники зобразили выдомих державних та культурних діячів, родом з Волині у захисних масках із цитатами про основні правила безпеки під час карантину.
Дотримуйтесь карантину та залишайтесь здоровими! #імена_луцька #карантиннібудніОпубліковано Управління туризму та промоції міста Луцької міської ради Вівторок, 14 квітня 2020 р.
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