Луцькі чиновники одягнули в маски Лесю Українку і князя Любарта

Управління туризму та промоції Луцької міської ради креативно поставилося до роз'яснювальної роботи з городянами під час карантину і одягнуло в маски відомих в Україні волинян

Управління туризму та промоції Луцької міської ради креативно поставилося до роз'яснювальної роботи з городянами під час карантину і одягнуло в маски відомих в Україні волинян

Про це пише Regionews. На своїй сторінці у Facebook чиновники зобразили выдомих державних та культурних діячів, родом з Волині у захисних масках із цитатами про основні правила безпеки під час карантину. Дотримуйтесь карантину та залишайтесь здоровими! #імена_луцька #карантиннібудні Опубліковано Управління туризму та промоції міста Луцької міської ради Вівторок, 14 квітня 2020 р.

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