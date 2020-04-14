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14 квітня 2020, 16:19 8

Луцькі чиновники одягнули в маски Лесю Українку і князя Любарта

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14 квітня 2020, 16:19 8
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Управління туризму та промоції Луцької міської ради креативно поставилося до роз'яснювальної роботи з городянами під час карантину і одягнуло в маски відомих в Україні волинян
Управління туризму та промоції Луцької міської ради креативно поставилося до роз'яснювальної роботи з городянами під час карантину і одягнуло в маски відомих в Україні волинян

Про це пише Regionews.

На своїй сторінці у Facebook чиновники зобразили выдомих державних та культурних діячів, родом з Волині у захисних масках із цитатами про основні правила безпеки під час карантину.

Дотримуйтесь карантину та залишайтесь здоровими! #імена_луцька #карантиннібудні

Опубліковано Управління туризму та промоції міста Луцької міської ради Вівторок, 14 квітня 2020 р.


Луцьк Волинь горсовет карантин робота маски
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