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24 березня 2020, 15:13 7

У деяких регіонах гречка та овочі подорожчали на 50% - АМКУ

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24 березня 2020, 15:13 7
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Антимонопольний комітет України впродовж останніх днів фіксує зростання роздрібних цін на деякі продукти
Антимонопольний комітет України впродовж останніх днів фіксує зростання роздрібних цін на деякі продукти

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на пресслужбу АМКУ.

Зокрема, станом на 24 березня в деяких регіонах з початку березня ціни на гречану крупу зросли більше ніж на 50%, пшоно – на 24%, цукор на 16%.

Як зазначається, значне підвищення цін зафіксовано в деяких мережах і на овочі: майже на 60% подорожчала картопля, вдвічі піднялися ціни на цибулю та моркву.

"Задля виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції Комітет вимагає від харчових рітейлерів оперативно надавати повну інформацію про закупівельні та роздрібні ціни на крупи, хліб, цукор, борошно, найпопулярніші види м’яса, овочі тощо", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко назвав мародерством зростання цін на продукти харчування під час карантину.


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