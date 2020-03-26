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26 березня 2020, 21:59 6

АМКУ розслідує подорожчання продуктів у Києві

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26 березня 2020, 21:59 6
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Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету порушило справу стосовно оптових постачальників продуктів харчування та мереж продовольчих магазинів Києва
Фото: flickr
Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету порушило справу стосовно оптових постачальників продуктів харчування та мереж продовольчих магазинів Києва

Про це повідомив голова обласного відділення Олексій Хмельницький, передає RegioNews.

"Приводом до втручання Комітету стало суттєве подорожчання товарів в останні дні. Ціновий моніторинг, який запровадив АМКУ, показує, що ціни на певні продукти та засоби індивідуального захисту піднімалися синхронно в різних торгівельних мережах", - повідомив він.

За його словами, це може свідчити про антиконкурентну поведінку учасників ринку.

Він зазначив, що якщо будуть виявлені порушення, компаніям загрожує штраф до 10% обороту за попередній рік.

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Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко назвав мародерством зростання цін на продукти харчування під час карантину.

Антимонопольний комітет України впродовж останніх днів фіксує зростання роздрібних цін на деякі продукти.


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