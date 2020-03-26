АМКУ розслідує подорожчання продуктів у Києві
Про це повідомив голова обласного відділення Олексій Хмельницький, передає RegioNews.
"Приводом до втручання Комітету стало суттєве подорожчання товарів в останні дні. Ціновий моніторинг, який запровадив АМКУ, показує, що ціни на певні продукти та засоби індивідуального захисту піднімалися синхронно в різних торгівельних мережах", - повідомив він.
За його словами, це може свідчити про антиконкурентну поведінку учасників ринку.
Він зазначив, що якщо будуть виявлені порушення, компаніям загрожує штраф до 10% обороту за попередній рік.
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Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко назвав мародерством зростання цін на продукти харчування під час карантину.
Антимонопольний комітет України впродовж останніх днів фіксує зростання роздрібних цін на деякі продукти.
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