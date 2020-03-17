Як коронавірус вплинув на економіку, зможемо оцінити через кілька місяців - Петрашко

Основні наслідки впливу коронавірусу на економіку будуть помітні через 3 - 6 місяців

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Основні наслідки впливу коронавірусу на економіку будуть помітні через 3 - 6 місяців

Як передає RegioNews, про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко 17 березня з трибуни Верховної Ради.

"Україна і світ входять в дуже складну економічну ситуацію. Криза завжди очікувана, але завжди стається через непередбачувані фактори. Таким фактором став коронавірус, і насправді основні наслідки ми будемо бачити не зараз, а десь через 3-6 місяців. Це перший раз, коли світова криза буде спричинена не фінансовими факторами, а буде промислова і сервісна", - сказав він.

Також Петрашко спрогнозував, що як в усьому світі, так і в Україні від поширення коронавірусу постраждає, насамперед, виробнича сфера.

"Виходячи з того, що я бачу, пріоритетними в економіці є два напрямки. Перший - підтримати і збалансувати українського виробника у ситуації, коли сусідні ринки будуть вводити протекціоністські заходи. Другий напрямок - створити фундаментальні умови для того, щоб український бізнес в Україні почував себе добре", - сказав міністр.

Нагадаємо, 17 березня Верховна Рада призначила міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігоря Петрашко.