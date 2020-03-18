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18 березня 2020, 13:57 19

Країна повинна підготуватися до економічної кризи, - Шмигаль

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18 березня 2020, 13:57 19
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Кабмін буде готуватися до економічної кризи в Україні, який стане наслідком світової кризи через епідемію коронавируса
Фото: Cторінка Дениса Шмигаля у Facebook
Кабмін буде готуватися до економічної кризи в Україні, який стане наслідком світової кризи через епідемію коронавируса

Про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент "ДС", пише RegioNews.

"Уряд не повинен обмежуватися тільки боротьбою з коронавірусів. Ми повинні готувати країну до інших викликів - світова криза, можливо, економічна криза в Україні, який буде наслідком світової, і ми в цьому не сумніваємося", - сказав Шмигаль.


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