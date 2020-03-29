Выплаты медикам и пенсионерам: Кабмин внес изменения в бюджет
Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмигаль в своем телеграмм-канале, сообщает RegioNews.
"Закончили предварительную работу над изменениями в Госбюджет. Это был сложный процесс, но именно этого требуют сложные времена", - говорится в сообщении.
Расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование — сохранены.
Расходы Стабилизационного фонда пойдут на людей, пишет премьер.
Речь идет о дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусом. А также денежную помощь пенсионерам, выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемиологические мероприятия потеряли работу, предоставление финансовой помощи отечественному бизнесу.
"О деталях буду информировать после утверждения проекта изменений в бюджет Кабинетом Министров", - уверяет Шмыгаль.
Напомним, в понедельник Верховная Рада может утвердить трех министров.
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