Життя на карантині: до безкоштовної доставки гуманітарної допомоги приєдналася і "Нова пошта"
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на пресслужбу компанії.
"Відтепер ми безкоштовно доставляємо засоби індивідуального захисту та все необхідне для боротьби з вірусом до медичних закладів, дитячих будинків, військовослужбовців та незахищених верств населення спільно з громадськими організаціями та благодійними фондами", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, компанія запрошує до участі у проєкті:
- неприбуткові організації (волонтерські організації та благодійні фонди), які виготовляють та розповсюджують безкоштовно засоби індивідуального захисту;
- чинних учасників програми "Гуманітарна пошта України", які будуть розповсюджувати засоби захисту.
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Нагадаємо, 23 березня Кабмін дозволив дистанційну доставку ліків на час карантину.
З 24 березня "Укрпошта" запустила безкоштовну доставку гуманітарної допомоги до лікарень - масок, халатів, рукавичок і т. д.
МОЗ обговорив з онлайн-рітейлером Rozetka алгоритми доставки продуктів харчування та побуту в умовах карантину та потенційного надзвичайного стану.
Президент заявляв, що українцям, госпіталізованим з підозрою на коронавірус також виплачуватимуть лікарняні, а молозабезпеченим пенсіонерам через коронавірус доплатять по тисячі гривень.
Медикам, які працюють з хворими коронавірусом, доплачуватимуть по дві зарплати. Також розглядають питання про збільшення субсидій на час карантину.
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