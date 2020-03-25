Життя на карантині: до безкоштовної доставки гуманітарної допомоги приєдналася і "Нова пошта"

Українська компанія "Нова пошта" буде безкоштовно доставляти все необхідне для боротьби з коронавірусом до лікарень, дитячих будинків, військовослужбовців та незахищеним верствам населення

Фото: facebook/nova.poshta.official

Українська компанія "Нова пошта" буде безкоштовно доставляти все необхідне для боротьби з коронавірусом до лікарень, дитячих будинків, військовослужбовців та незахищеним верствам населення

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