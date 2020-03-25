14:46  25 березня
Кожару затримали за підозрою у вбивстві
11:30  25 березня
На Волині коронавірус зафіксовано у семирічної дівчинки
11:44  25 березня
Через коронавірус у Запоріжжі вводять надзвичайну ситуацію
UA | RU
UA | RU
25 березня 2020, 13:03 6

Життя на карантині: до безкоштовної доставки гуманітарної допомоги приєдналася і "Нова пошта"

Читайте также
на русском языке
25 березня 2020, 13:03 6
Читайте также на русском языке
Українська компанія "Нова пошта" буде безкоштовно доставляти все необхідне для боротьби з коронавірусом до лікарень, дитячих будинків, військовослужбовців та незахищеним верствам населення
Фото: facebook/nova.poshta.official
Українська компанія "Нова пошта" буде безкоштовно доставляти все необхідне для боротьби з коронавірусом до лікарень, дитячих будинків, військовослужбовців та незахищеним верствам населення

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на пресслужбу компанії.

"Відтепер ми безкоштовно доставляємо засоби індивідуального захисту та все необхідне для боротьби з вірусом до медичних закладів, дитячих будинків, військовослужбовців та незахищених верств населення спільно з громадськими організаціями та благодійними фондами", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, компанія запрошує до участі у проєкті:

- неприбуткові організації (волонтерські організації та благодійні фонди), які виготовляють та розповсюджують безкоштовно засоби індивідуального захисту;
- чинних учасників програми "Гуманітарна пошта України", які будуть розповсюджувати засоби захисту.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, 23 березня Кабмін дозволив дистанційну доставку ліків на час карантину.

З 24 березня "Укрпошта" запустила безкоштовну доставку гуманітарної допомоги до лікарень - масок, халатів, рукавичок і т. д.

МОЗ обговорив з онлайн-рітейлером Rozetka алгоритми доставки продуктів харчування та побуту в умовах карантину та потенційного надзвичайного стану.

Президент заявляв, що українцям, госпіталізованим з підозрою на коронавірус також виплачуватимуть лікарняні, а молозабезпеченим пенсіонерам через коронавірус доплатять по тисячі гривень.

Медикам, які працюють з хворими коронавірусом, доплачуватимуть по дві зарплати. Також розглядають питання про збільшення субсидій на час карантину.


коронавірус продукты військові доставка Нова пошта гуманітарна допомога
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
25 березня 2020, 15:06
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Всі блоги »
Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
25 березня 2020, 14:00
Монополія на владу чи бізнес. Хто у Полтаві прагне мерського крісла
24 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »