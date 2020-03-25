Жизнь на карантине: к бесплатной доставке гуманитарной помощи присоединилась и "Новая почта"

Украинская компания "Новая почта" будет бесплатно доставлять все необходимое для борьбы с коронавирусом в больницы, детские дома, военнослужащим и незащищенным слоям населения

Фото: facebook/nova.poshta.official

Украинская компания "Новая почта" будет бесплатно доставлять все необходимое для борьбы с коронавирусом в больницы, детские дома, военнослужащим и незащищенным слоям населения

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