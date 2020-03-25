Жизнь на карантине: к бесплатной доставке гуманитарной помощи присоединилась и "Новая почта"
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу компании.
"Отныне мы бесплатно доставляем средства индивидуальной защиты и все необходимое для борьбы с вирусом в медицинские учреждения, детские дома, военнослужащим и незащищенным слоям населения совместно с общественными организациями и благотворительными фондами", - говорится в сообщении.
В частности, компания приглашает к участию в проектах:
- неприбыльные организации (волонтерские организации и благотворительные фонды), которые производят и распространяют бесплатно средства индивидуальной защиты;
- действующих участников программы "Гуманитарная почта Украины", которые будут распространять средства защиты.
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Напомним, 23 марта Кабмин разрешил дистанционную доставку лекарств на время карантина.
С 24 марта "Укрпочта" запустила бесплатную доставку гуманитарной помощи до больниц - масок, халатов, перчаток и т.д.
Минздрав обсудил с онлайн-ритейлером Rozetka алгоритмы доставки продуктов питания и быта в условиях карантина и потенциального чрезвычайного положения.
Президент заявлял что украинцам, госпитализированным с подозрением на коронавирус, также будут оплачивать больничные, а малоимущим пенсионерам в связи с коронавирусом доплатят по тысяче гривен.
Медикам, которые работают с больными коронавирусом, будут доплачивать по две зарплаты. Также рассаматривают вопрос увеличения субсидий на время карантина.
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