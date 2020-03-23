На самоізоляцію відправили прикордонників, які контактували з інфікованим коронавірусом кримчанином

Українських прикордонників відправили на карантин після контакту з хворим на COVID-19 кримчанином

Фото: ДПСУ

Українських прикордонників відправили на карантин після контакту з хворим на COVID-19 кримчанином

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Крим.Реалії.

"Усі прикордонники, у яких був контакт із цим громадянином, пройшли медичне обстеження і зараз перебувають вдома на самоізоляції. Всі вони почуваються добре, скарг на здоров'я немає. Ми стежимо за обстановкою і якщо будуть зміни, то ми повідомимо засоби масової інформації", – повідомив начальник пресслужби Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби України Іван Шевцов.

За його словами, у кримчанина не було симптомів коранавірусу при перевірці.

"14 березня в аеропорт "Херсон" прилетів рейс із Кракова. У ньому було 140 пасажирів і в ньому була сім'я з Криму. Під час проведення температурного скринінгу у всіх пасажирів ознак захворювання виявлено не було. Всі вони пройшли через паспортний контроль і потрапили на територію України, а потім через КПВВ "Каланчак" перетнули адмінкордон і зараз вони в Криму. Є інформація про те, що це подружжя перебуває зараз у Євпаторії з ознаками коронавірусного захворювання", – додав він.

На Херсонщині визначили коло людей, які контактували з пасажиром рейса "Краків-Херсон", який, за інформацією підконтрольної Росії влади анексованого Криму, став першим хворим із діагнозом COVID-19 на півострові.

Нагадаємо, що через карантин Центр адмінпослуг на "Чонгарі" призупиняє роботу.

Раніше повідомлялося, що Путін відмовився здавати тест на коронавірус після поїздки в Крим.

Крім того, в Криму за останні два роки взагалі відсутнє таке поняття, як ефективна медицина.

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