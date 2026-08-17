Втрати армії РФ станом на 17 серпня: Генштаб оновив дані
Загальні втрати особового складу ворога у війні проти України становлять понад 1 мільйон 468 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу бійці ЗСУ знищили 1440 окупантів, два танки, чотири бронемашини, 93 артилерійські системи, три РСЗВ, два засоби ППО, 2093 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 597 одиниць автомобільної техніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 17.08.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, ВМС ЗСУ в ніч на 16 серпня завдали удару по стартових позиціях і місцю дислокації російського берегового ракетного комплексу "Бастіон" у тимчасово окупованому Криму.
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