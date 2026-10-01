Підроблені держакти та незаконна реєстрація: на Київщині підозрюють реєстраторку

Фото: Київська обласна прокуратура

На Київщині державній реєстраторці повідомили про підозру у незаконному внесенні змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. За даними слідства, її дії щодо трьох земельних ділянок завдали законним правам та інтересам громадян шкоди на майже 6,2 млн гривень

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, жінка, працюючи державним реєстратором однієї з територіальних громад Київщини, внесла до Державного реєстру недостовірні відомості та провела реєстраційні дії щодо трьох земельних ділянок.

Йдеться про земельні ділянки загальною площею 5,76 га, розташовані на території Броварського району. Їхнє цільове призначення — для ведення особистого селянського господарства.

Як встановило слідство, для оформлення прав на землю також використовували підроблені державні акти на право приватної власності.

За попередніми даними, внаслідок незаконних реєстраційних дій законним правам та інтересам громадян завдано шкоди на суму майже 6,2 млн гривень.

Дії державної реєстраторки кваліфікували за частиною 3 статті 362 Кримінального кодексу України — несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, що заподіяла значну шкоду.

Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі, а також позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває. Остаточна правова оцінка діям фігурантки буде надана за результатами слідства.

Нагадаємо, що на Харківщині правоохоронці викрили групу, учасники якої, за даними слідства, незаконно переоформлювали земельні ділянки, що належали іншим людям. Серед потерпілих переважно були люди похилого віку.